Сотрудники участка Огре Рижского регионального управления Госполиции по подозрению в торговле людьми в организованной группе задержала трех человек. На протяжении нескольких месяцев эти люди использовали с целью наживы женщину, которая занималась проституцией. В данный момент в Госполиции расследуется и другой уголовный процесс против возможного организатора преступной группировки - Валии Рейне 1966 года рождения - в связи с мошенничеством в крупном объеме, совершенном против трех лиц.
Полиция раскрыла в Огрском крае случай торговли людьми
Возможно, число пострадавших больше, поэтому Госполиция призывает осмотреть фотографию женщины и отозваться каждого, кто пострадал от ее возможных преступных деяний!
Связаться с полицией можно по номеру телефона 110 или 65002402 или же по электронной почте kanc.ogre@riga.vp.gov.lv.
В июне этого года полиция в рамках ранее начатого уголовного процесса по подозрению в торговле людьми задержала возможного организатора преступления - женщину 1966 года рождения, которая в этой преступной группе действовала в качестве сутенера. Кроме того, был задержан мужчина 1999 года рождения, соучастник преступления. В свою очередь, еще днем позже полицейские задержали третью участницу преступной группы - женщину 1986 года рождения.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что организатор, воздействуя психологически, обманом вовлекла пострадавшую в оказание сексуальных услуг за деньги. Пострадавшая была введена в заблуждение относительно получения финансовых благ в будущем, в то время как все заработанные деньги она была вынуждена отдавать организатору. Пострадавшая женщина жила в съемной квартире вместе с организатором и соучастником преступления. Кроме того, стало известно, что у нее отобрали паспорт, воздействовали на нее и физически.
В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по 3-й части статьи 154.1 - за торговлю людьми в организованной группе. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
К возможному организатору преступления - женщине 1966 года рождения - применена мера заключения в виде ареста. В свою очередь к обоим соучастникам - полицейский надзор.
Нужно отметить, что полиция раскрыла происходящее во время расследования другого преступления. Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что предполагаемый организатор Валия Рейне 1966 года рождения, возможно, обокрала минимум трех человек. У полиции есть информация, что ее жертвами могли стать и другие лица, не исключено, что они были вовлечены в незаконные действия.
Валия Рейне могла выдавать себя за работницу прокуратуры, а также за юриста по имени Яна.
Госполиция призывает осмотреть фотографию женщины и отозваться каждого, кто пострадал от ее возможных преступных деяний! Связаться с полицией можно по номеру телефона 110 или 65002402 или же по электронной почте kanc.ogre@riga.vp.gov.lv.
Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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