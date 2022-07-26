Полиция раскрыла в Огрском крае случай торговли людьми

В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по 3-й части статьи 154.1 - за торговлю людьми в организованной группе. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет с конфискацией имущества или без нее и с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

К возможному организатору преступления - женщине 1966 года рождения - применена мера заключения в виде ареста. В свою очередь к обоим соучастникам - полицейский надзор.

Нужно отметить, что полиция раскрыла происходящее во время расследования другого преступления. Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что предполагаемый организатор Валия Рейне 1966 года рождения, возможно, обокрала минимум трех человек. У полиции есть информация, что ее жертвами могли стать и другие лица, не исключено, что они были вовлечены в незаконные действия.

Валия Рейне могла выдавать себя за работницу прокуратуры, а также за юриста по имени Яна.

Госполиция призывает осмотреть фотографию женщины и отозваться каждого, кто пострадал от ее возможных преступных деяний! Связаться с полицией можно по номеру телефона 110 или 65002402 или же по электронной почте kanc.ogre@riga.vp.gov.lv.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.