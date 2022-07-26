Опрос: почти 70% населения Латвии ждет осенью новую вспышку Covid-19

При этом 15% респондентов склонны думать, что новой вспышки Covid-19 осенью не ожидается, а еще 17% не смогли дать конкретный ответ.

Женщины чаще, чем мужчины, ждут новую волну Covid-19 - такой ответ дали 73% женщин и 63% мужчин, противоположное мнение высказали 15% женщин и 16% мужчин. Еще 12% женщин и 21% мужчин не смогли дать конкретный ответ.

По используемому в семье разговорному языку можно сделать вывод, что среди тех, кто ждет новую вспышку Covid-19 осенью больше русскоязычных - такое мнение высказали 75%, в то время как у латышей этот показатель составил 69%. Противоположное мнение высказали 14% русскоязычных и 13% латышей, а еще 11% русскоязычных и 18% латышей не смогли дать конкретный ответ.

Анализ данных по возрасту респондентов показывает, что в большинстве случаев, то есть в 77%, новую вспышку Covid-19 в осенне-зимний период прогнозируют жители в возрасте от 25 до 34 лет. Далее следует возрастная группа от 35 до 44 лет (да - 24%, скорее да - 48%), люди от 55 до 74 лет (да - 20%, скорее да - 49%), люди от 45 до 54 лет (да - 22%, скорее да - 44%) и возрастная группа от 18 до 24 лет (да - 23%, скорее да - 23%).

В опросе участвовали 1478 респондентов.