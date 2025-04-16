СМИ: отдельным советникам Трампа якобы "надоели" попытки Европы усилить Украину

Советники президента США Дональда Трампа выразили большое недовольство попытками Европы усилить Украину, сообщает The Economist со ссылкой на ряд дипломатов.
Издание отмечает, что администрация Трампа уже осуществляет отход от поддержки Украины: выводя военных из базы Жешув в Польше, а также сокращая присутствие в группе поддержки обороны Украины, и устанавливая таможенный тариф для Украины в 10%, тогда как против России ничего введено не было.
Еще один показатель недовольства администрации Трампа в том, что кто-то из представителей Пентагона задал вопрос представителю одной из европейских стран, для чего она продолжает поставлять оружие в Украину.
Дипломаты в Вашингтоне также сообщают, что отдельные советники Трампа в частных беседах говорят, что им "по горло надоело", что Европа продолжает пытаться укрепить Украину.
"Как всегда с такой хаотичной администрацией, очень сложно отделить настоящие сигналы от шума", - сообщает The Economist.
Сейчас европейцы работают по двум направлениям.
Европейцы хотят доказать Трампу, что они сами способны обеспечить свою безопасность, сохранив в то же время партнерство с США, и хотя бы сохранить приверженность США НАТО, если они не хотят поддерживать Украину.
Учитывая эти обстоятельства, по неофициальной информации, "сдерживание" России в будущем в Украине может быть осуществлено в трех зонах - усиленные украинские силы, которые будут находиться вблизи линии прямого соприкосновения с Россией на востоке страны; европейские силы, которые могли бы находиться на западе страны; и третье - присутствие военнослужащих США в странах НАТО.
Второе направление - увеличение военной помощи Украине из Европы. Бывший чиновник Совета национальной безопасности во время президентства Байдена Дэвид Шаймер говорит, что терять время нельзя: европейцам нужно отдавать больше запасов своего оружия, несмотря на риски. Необходимо также продолжать финансировать украинскую военную промышленность, продолжать переговоры с Трампом о закупке систем противовоздушной обороны для Украины и использовать российские замороженные активы, чтобы все за это заплатить.
Поскольку Россия демонстрирует полную готовность продолжать свое вторжение, а США, как кажется, хотят отойти в сторону от поддержки Украины, Шаймер отметил, что Украине придется бороться дальше, вне зависимости от решения Вашингтона.
В конце минувшей недели Трамп заявил, что не имеет "ничего общего с российской войной в Украине, и виновными в ней являются президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден". Кроме того, Трамп отметил, что жестокое нападение России на Сумы, в результате которого погибли более 30 человек, якобы было "ошибкой".
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