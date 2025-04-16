СМИ: отдельным советникам Трампа якобы "надоели" попытки Европы усилить Украину

Европейцы хотят доказать Трампу, что они сами способны обеспечить свою безопасность, сохранив в то же время партнерство с США, и хотя бы сохранить приверженность США НАТО, если они не хотят поддерживать Украину.

Учитывая эти обстоятельства, по неофициальной информации, "сдерживание" России в будущем в Украине может быть осуществлено в трех зонах - усиленные украинские силы, которые будут находиться вблизи линии прямого соприкосновения с Россией на востоке страны; европейские силы, которые могли бы находиться на западе страны; и третье - присутствие военнослужащих США в странах НАТО.

Второе направление - увеличение военной помощи Украине из Европы. Бывший чиновник Совета национальной безопасности во время президентства Байдена Дэвид Шаймер говорит, что терять время нельзя: европейцам нужно отдавать больше запасов своего оружия, несмотря на риски. Необходимо также продолжать финансировать украинскую военную промышленность, продолжать переговоры с Трампом о закупке систем противовоздушной обороны для Украины и использовать российские замороженные активы, чтобы все за это заплатить.

Поскольку Россия демонстрирует полную готовность продолжать свое вторжение, а США, как кажется, хотят отойти в сторону от поддержки Украины, Шаймер отметил, что Украине придется бороться дальше, вне зависимости от решения Вашингтона.

В конце минувшей недели Трамп заявил, что не имеет "ничего общего с российской войной в Украине, и виновными в ней являются президент Украины Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден". Кроме того, Трамп отметил, что жестокое нападение России на Сумы, в результате которого погибли более 30 человек, якобы было "ошибкой".