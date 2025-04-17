Видео Под Тукумсом спасатели отправились тушить лес и нашли обгоревший труп

Вызов на этот пожар поступил в среду, 16 апреля, примерно в 7:00. В лесу горел верхний слой земли на площади 300 квадратных метров. В VUGD добавили, что причины происшествия расследует Государственная полиция.

Программа Degpunktā телеканала TV3 выяснила, что инцидент произошел в Семской волости Тукумского края. Местные жители утром заметили дым в лесу и сообщили об этом в соответствующие службы. Пожарные прибыли на место и в ходе тушения возгорания в зарослях нашли обгоревшее тело, после чего вызвали правоохранительные органы. Экстренные службы собрались на лесной тропе, ведущей к шоссе Слока - Талси, недалеко от Кестерциемса.

На опушке леса нашли брошенный автомобиль Toyota черного цвета. Визуально машина не имела серьезных повреждений, только небольшую царапину на бампере с левой стороны, сообщает программа.

К выяснению обстоятельств на месте происшествия были привлечены кинолог со служебной собакой и полицейский - оператор дрона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет программы Degpunktā