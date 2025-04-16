Министр обороны Андрис Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель для офицеров, свидетельствует запись министра в Twitter.
Virsnieku tradīcijas ir svarīgas un godājamas, bet izmaksas ir rūpīgi jāizvērtē un jāsamazina. Šī brīža prioritātei ir jābūt kaujas spēju stiprināšanai.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 16, 2025
Virsnieku parādes zobenu iepirkumam paredzētā summa nav samērīga. Tieši tāpēc apturu iepirkuma plānošanu – ir rūpīgi jāizvērtē… pic.twitter.com/TRtXKdFSx9
Спрудс акцентирует внимание на том, что традиции офицеров важны и их следует почитать, но расходы надо тщательно взвесить и сократить. Он добавил, что приоритетом нынешнего момента является укрепление боевого потенциала.
Министр подчеркивает, что предусмотренная на закупку парадных сабель для офицеров сумма несоразмерна, поэтому планирование закупки нужно приостановить и тщательно проверить, пересмотрев спецификации, объемы закупки и категории военных, на которых распространяется традиция вручения сабель.
Как сообщалось, Министерство обороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил; на поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство LETA.
Сабли предназначены для выдачи действующим и будущим офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабли была начата в 1920 году, ее вручает президент государства.
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