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Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель

Министр обороны Андрис Спрудс
Министр обороны Андрис Спрудс Фото: Paula Čurkste / LETA

Министр обороны Андрис Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель для офицеров, свидетельствует запись министра в Twitter.

Спрудс акцентирует внимание на том, что традиции офицеров важны и их следует почитать, но расходы надо тщательно взвесить и сократить. Он добавил, что приоритетом нынешнего момента является укрепление боевого потенциала.

Министр подчеркивает, что предусмотренная на закупку парадных сабель для офицеров сумма несоразмерна, поэтому планирование закупки нужно приостановить и тщательно проверить, пересмотрев спецификации, объемы закупки и категории военных, на которых распространяется традиция вручения сабель.

Как сообщалось, Министерство обороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил; на поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство LETA.

Сабли предназначены для выдачи действующим и будущим офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабли была начата в 1920 году, ее вручает президент государства.

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