Спрудс поручил приостановить планирование закупки парадных сабель

Virsnieku tradīcijas ir svarīgas un godājamas, bet izmaksas ir rūpīgi jāizvērtē un jāsamazina. Šī brīža prioritātei ir jābūt kaujas spēju stiprināšanai.



Virsnieku parādes zobenu iepirkumam paredzētā summa nav samērīga. Tieši tāpēc apturu iepirkuma plānošanu – ir rūpīgi jāizvērtē… pic.twitter.com/TRtXKdFSx9 — Andris Spruds (@AndrisSpruds) April 16, 2025

Спрудс акцентирует внимание на том, что традиции офицеров важны и их следует почитать, но расходы надо тщательно взвесить и сократить. Он добавил, что приоритетом нынешнего момента является укрепление боевого потенциала.

Министр подчеркивает, что предусмотренная на закупку парадных сабель для офицеров сумма несоразмерна, поэтому планирование закупки нужно приостановить и тщательно проверить, пересмотрев спецификации, объемы закупки и категории военных, на которых распространяется традиция вручения сабель.

Как сообщалось, Министерство обороны в ближайшие годы, возможно, потратит в общей сложности 900 000 евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооруженных сил; на поставку таких атрибутов в предыдущие годы уже заключены договоры на сотни тысяч евро, выяснило агентство LETA.

Сабли предназначены для выдачи действующим и будущим офицерам - выпускникам Национальной академии обороны. Традиция вручения сабли была начата в 1920 году, ее вручает президент государства.