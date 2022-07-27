В результате ракетного обстрела, проведенного украинскими войсками в ночь на среду, 27 июля, был поврежден Антоновский мост через Днепр в оккупированном Россией Херсоне, сообщил заместитель главы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Видео ⟩ Украина обстреляла мост у Херсона. Это важнейшая переправа для армии РФ
Движение транспорта и пешеходов по мосту остановлено.
По словам Стремоусова, в течение нескольких часов по мосту выпустили более 10 ракет - часть из них перехватили средства ПВО, но некоторые достигли цели. При этом он утверждает, что сооружение не было разрушено полностью, а удары были нанесены из установок HIMARS, переданных Украине США.
В украинских Telegram-каналах вечером во вторник, 26 июля, стали появляться видео, на которых якобы изображены попадания ракет в мост. Там же появлялись заявления, что строение оказалось полностью разрушено. Стремоусов же тогда сообщил, что мост вообще не получил повреждений.
Пресс-секретарь командования ВСУ "Юг" подтвердил факт обстрела моста, но отказался сообщить подробности.
Почему это важно?
Антоновский мост - одна из трех переправ через Днепр, которые контролирует армия РФ. По нему снабжают группировку РФ на правом берегу реки. Мост уже получил повреждения в результате украинских обстрелов несколько дней назад. Тогда движение по нему было частично ограничено.
Позднее обстрел моста прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Можно называть Антоновский мост средством российской ПВО, которое успешно перехватывает все украинские ракеты, но нельзя уйти от реальности - оккупантам следует научиться переплывать Днепр. Или покинуть Херсон, пока еще возможно. Третьего предупреждения может и не быть", - написал он своем Twitter.
You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2022
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