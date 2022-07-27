Видео ⟩ Украина обстреляла мост у Херсона. Это важнейшая переправа для армии РФ

Движение транспорта и пешеходов по мосту остановлено.

По словам Стремоусова, в течение нескольких часов по мосту выпустили более 10 ракет - часть из них перехватили средства ПВО, но некоторые достигли цели. При этом он утверждает, что сооружение не было разрушено полностью, а удары были нанесены из установок HIMARS, переданных Украине США.

В украинских Telegram-каналах вечером во вторник, 26 июля, стали появляться видео, на которых якобы изображены попадания ракет в мост. Там же появлялись заявления, что строение оказалось полностью разрушено. Стремоусов же тогда сообщил, что мост вообще не получил повреждений.

Пресс-секретарь командования ВСУ "Юг" подтвердил факт обстрела моста, но отказался сообщить подробности.

Почему это важно?

Антоновский мост - одна из трех переправ через Днепр, которые контролирует армия РФ. По нему снабжают группировку РФ на правом берегу реки. Мост уже получил повреждения в результате украинских обстрелов несколько дней назад. Тогда движение по нему было частично ограничено.