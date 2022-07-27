Эстония помогает Украине строить страну заново, и уже в сентябре в городе Овруч Житомирской области будет сдан в эксплуатацию детский сад на 160 мест, передает Rus.Postimees.
В украинском городе на эстонские деньги построят детский сад
В начале июля по приглашению спикера Рийгикогу Юри Ратаса Эстонию посетила делегация Житомирской области.
Депутат Верховной Рады и председатель украинско-эстонской межпарламентской рабочей группы Арсений Пушкаренко сообщил Postimees, что обсуждались как проекты помощи, так и перспективы сотрудничества: "В Житомирской области много леса, а поскольку санкции против России ощущаются в вашей экономике, эстонские лесопромышленники заинтересованы в наших запасах".
"В прошлый раз, когда мы были в Таллинне, большая часть наших соотечественников сказала, что они вернулись бы домой, лишь бы было, куда приехать. Вместе с послом Эстонии в Украине Каймо Кууском мы стараемся сделать все, чтобы это место у них было", - сказал он.
Овруч
Город Овруч расположен всего в 15 км от границы с Беларусью, ближайший погранпереход находится примерно в 25 км.
В городе проживает 16 000 человек, в ближайших окрестностях проживает около 37 000 человек.
Можно предположить, что значение Овруча как приграничного города возрастет. Украина уже планирует значительно усилить пограничный контроль с Беларусью и разместить дополнительные силы в городе Овруч.
Пушкаренко выразил надежду, что регион будет восстановлен через три года. "Эстония - первая страна в мире, утвердившая конкретный объект в конкретном городе", - сказал он.
Исполнительный директор Эстонского центра международного сотрудничества в области развития Кадри Маасик сообщила, что общение с Житомирской областью началось в мае. "Они представили нам список объектов, которые были полностью разрушены российскими войсками или строительство которых осталось незавершенным из-за войны", - сказала Маасик.
По следующим объектам пока не принято определенных решений. Среди предпочтений украинцев - школа, музыкальная школа, большие мосты и жилые дома для пограничников.
Житомирская область в числах
2000 разрушенных объектов, из них 87% гражданских зданий;
100 000 военных беженцев, в их числе 28 000 детей;
12 104 безработных, из них 60% женщин, 43% безработных имеют высшее образование;
3081+ детей-сирот, в том числе детей, потерявших родителей на войне. Некоторые из них настоящее время находятся в больницах.
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