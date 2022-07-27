В украинском городе на эстонские деньги построят детский сад

В начале июля по приглашению спикера Рийгикогу Юри Ратаса Эстонию посетила делегация Житомирской области.

Мэр Овруча Иван Коруд (слева) и Депутат Верховной Рады Украины, председатель украинско-эстонской межпарламентской рабочей группы Арсений Пушкаренко (справа) в Муугаском детском саду. Фото: Sander Ilvest

Депутат Верховной Рады и председатель украинско-эстонской межпарламентской рабочей группы Арсений Пушкаренко сообщил Postimees, что обсуждались как проекты помощи, так и перспективы сотрудничества: "В Житомирской области много леса, а поскольку санкции против России ощущаются в вашей экономике, эстонские лесопромышленники заинтересованы в наших запасах".

Овруч, расположенный недалеко от границы с Беларусью, был разрушен российскими ракетами в начале войны, но, по словам Пушкаренко, многие люди не хотят покидать свои дома. Овруч, расположенный недалеко от границы с Беларусью, был разрушен российскими ракетами в начале войны, но, по словам Пушкаренко, многие люди не хотят покидать свои дома.

"В прошлый раз, когда мы были в Таллинне, большая часть наших соотечественников сказала, что они вернулись бы домой, лишь бы было, куда приехать. Вместе с послом Эстонии в Украине Каймо Кууском мы стараемся сделать все, чтобы это место у них было", - сказал он.