Видео ⟩ "Очнулся, стал кричать". Жители Кенгарагса после драки обнаружили парня в луже крови

"Пришли молодые люди и напали без причины. Нам, взрослым, конечно, ясно, что не без причины. То ли это были старые знакомые, то ли какой-то конфликт возник. Крики указывали на то, что у них уже был разговор", - рассказывает Лиене.

О случившемся согласилась рассказать и мать 18-летнего мальчика, пожелавшая остаться анонимной. Сын рассказал ей, что конфликт возник на ровном месте - к ним подошли трое мужчин лет 30 в черной спортивной одежде и тут же затеяли драку:

"Сын в тот момент ничего не понял. Пришел в себя, начал плакать, кричать, болела голова. Его вырвало. У него распухли губы, одна была разбита. У него швы на губах, перелом носа, проломлена голова, нет двух зубов. Разбито ухо. Состояние такое, что еле ходит. Сегодня выписали из больницы, такое решение приняли врачи, так как он находится в стабильном состоянии. Сейчас он дома, принимает сильнодействующие успокоительные, чтобы уснуть".

Юноше предстоит операция на носу, также ему необходимо обратиться к окулисту. Женщина говорит большое спасибо всем, кто помог ее сыну сразу после драки и вызвал медиков - они спасли ему жизнь:

"Я очень прошу всех, кто видел трех подозрительных мужчин, одетых в черную одежду. Один был в спортивных штанах с белыми полосками по бокам, второй в шортах, третий в черной одежде. Они побежали в сторону дома 268, к. 5 по улице Маскавас, через трамвайные пути, в сторону автозаправки Circle K".

Полиция призывает проживающих по соседству просмотреть записи видеокамер или автомобильных регистраторов - возможно, на них был зафиксирован момент конфликта или компания нападавших молодых людей. Если же вы стали свидетелем происшествия, обратитесь к правоохранителям по телефону 110 или 678 068 00. В Государственной полиции возбуждено уголовное дело.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)