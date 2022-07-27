В понедельник, 25 июля, в рижском микрорайоне Кенгарагс во время драки серьезно пострадал 18-летний парень. Местные жители обнаружили его лежащим в луже крови и попытались оказать первую помощь. На данный момент семья пострадавшего и сотрудники правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело, обращаются за помощью к согражданам и разыскивают очевидцев конфликта, сообщает программа Degpunktā на TV3.
Видео ⟩ "Очнулся, стал кричать". Жители Кенгарагса после драки обнаружили парня в луже крови
Вечером 25 июля Лиене с мужем гуляли по набережной Кенгарагса и услышали шум около одного из многоэтажных домов. Из услышанного стало ясно, что разгорелся серьезный конфликт.
Муж женщины отправился посмотреть, что произошло, когда заметил бегущего им навстречу молодого человека без рубашки, который на вопрос "Что случилось?" ответил, что зовет своих друзей. Вдалеке, у дома 268, корпус 6, по улице Маскавас, был замечен лежащий на земле парень.
"Голова была страшно разбита, глаза опухшие, нос синий, на губах - серьезная рана, из которой текла кровь, то же самое с ухом. Он был в шоке, пытался встать, стянул с себя одежду", - вспоминает Лиене.
Другие прохожие уже связались с медиками, и до их приезда нужно было попытаться удержать пострадавшего в спокойном состоянии. Во время нападения с молодым человеком находились еще двое друзей. Один из них прятался в кустах с, вероятно, сломанной рукой, другой был уже упомянутым молодым человеком, который побежал звать своих друзей. Увидев, что ситуация успокоилась, они оба подошли к пострадавшему и рассказали окружающим свою версию случившегося.
"Пришли молодые люди и напали без причины. Нам, взрослым, конечно, ясно, что не без причины. То ли это были старые знакомые, то ли какой-то конфликт возник. Крики указывали на то, что у них уже был разговор", - рассказывает Лиене.
О случившемся согласилась рассказать и мать 18-летнего мальчика, пожелавшая остаться анонимной. Сын рассказал ей, что конфликт возник на ровном месте - к ним подошли трое мужчин лет 30 в черной спортивной одежде и тут же затеяли драку:
"Сын в тот момент ничего не понял. Пришел в себя, начал плакать, кричать, болела голова. Его вырвало. У него распухли губы, одна была разбита. У него швы на губах, перелом носа, проломлена голова, нет двух зубов. Разбито ухо. Состояние такое, что еле ходит. Сегодня выписали из больницы, такое решение приняли врачи, так как он находится в стабильном состоянии. Сейчас он дома, принимает сильнодействующие успокоительные, чтобы уснуть".
Юноше предстоит операция на носу, также ему необходимо обратиться к окулисту. Женщина говорит большое спасибо всем, кто помог ее сыну сразу после драки и вызвал медиков - они спасли ему жизнь:
"Я очень прошу всех, кто видел трех подозрительных мужчин, одетых в черную одежду. Один был в спортивных штанах с белыми полосками по бокам, второй в шортах, третий в черной одежде. Они побежали в сторону дома 268, к. 5 по улице Маскавас, через трамвайные пути, в сторону автозаправки Circle K".
Полиция призывает проживающих по соседству просмотреть записи видеокамер или автомобильных регистраторов - возможно, на них был зафиксирован момент конфликта или компания нападавших молодых людей. Если же вы стали свидетелем происшествия, обратитесь к правоохранителям по телефону 110 или 678 068 00. В Государственной полиции возбуждено уголовное дело.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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