Лидеры списка "Каждому и каждой" на выборах - Гобземс и Спруде

В Латгале под первым номером стартует депутат Даугавпилсского самоуправления Игорь Прелатов, в Курземе - председатель правления ООО Hekto development Агрис Фрейфалтс, в Земгале - руководитель департамента безопасности газоснабжения АО GASO Раймонд Лаздиньш.

Кроме того, в рижский список "КиК" включены директор департамента сообщения Рижской думы Виталий Рейнбах, член правления ООО FF Янис Ронис, член правления ООО J.A. Lejas Айвар Стракшас, плотник из Швеции Гирт Тректерс, председатель правления ООО Middle East Latvia Holding Рудольф Бреманис, охранник Екабпилсской тюрьмы Виталий Пупиньш, секретарь заседаний Рижского городского суда Давид Мелиньш и другие.

В новый Сейм по списку от Видземе также баллотируются бывший председатель Рижской думы Андрис Аргалис, бывшая государственным секретарем Министерства здравоохранения Солвита Звидриня, продавец-кассир ООО Rimi Latvia Раймонд Лейниекс-Пуке и другие.

В Латгале на мандат депутата от "KuK" претендуют бывший депутат Сейма Янис Клаужс, руководитель кружков из Рудзатской школы Диана Грибоника, специалист по продажам ООО Baltcom Юлия Лигалова и другие.

В Курземе в качестве кандидатов также выступают сотрудница ГЦСУ Kurzeme Айва Даукша, рыбак BM Fishing LLP Нормунд Скрабе, менеджер ООО DR Rutas Vinteres prakse Ивар Винтерс и другие.

В Земгале также стартует участница проекта педагогического образования Mācītspēks Инга Луце, кредитный специалист ООО Circle K Business Centre Айя Струнга-Рауде, член правления ООО Vivika 6 Атис Жданокс, председатель правления ООО Kalipso Apsardze Райво Чапс и др.

Как сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Крастиня, список "КиК" является первым из поданных в ЦИК, который был полностью подготовлен в электронном виде и подписан защищенной электронной подписью.