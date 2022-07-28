Достигшая в воскресенье китайской космической станции "Тяньгун" 21-тонная ракета-носитель вскоре рухнет на Землю, но в отличие от ракет многоразового использования типа SpaceX, эта приземлится в непредсказуемом месте. Тому, кто окажется в зоне крушения этой бандуры мало точно не покажется, пишет Rus.Postimees.
В ближайшие дни на Землю рухнет гигантская китайская ракета, но никто не знает, куда именно
Ученый Джонатан Макдовелл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики рассказал изданию Gizmodo, что они не знают, когда и куда именно упадет этот космический мусор, потому что спрогнозировать это просто невозможно.
По его словам, риск поражения заселенных человеком местностей не очень велик, однако все-таки вызывает беспокойство у специалистов. По подсчетам NASA, вероятность поражения человека космическим мусором составляет 1:3200.
Осуществляющая мониторинг космического мусора 18-я эскадра космической обороны США еще не опубликовала советующее предупреждение на своем аккаунте в Twitter. Обычно они сообщают о риске падения на Землю каких-либо неконтролируемых объектов.
Китай уже в третий раз оставляет вопрос о возращении на Землю остатков своей ракеты-носителя на произвол судьбы. Например, в прошлом году, доставившая на орбиту один из модулей китайской космической станции ракета-носитель вращалась вокруг Земли с такой большой скоростью, что предсказать место ее падения было совершенно невозможно. Этот космический мусор пролетел по всей протяженности орбиты Земли всего за 90 минут.
В 2020 году был случай, когда город Нью-Йорк отделили от столкновения с китайской ракетой-носителем всего 13 минут.
Если кусок космического мусора весом в 21 тонну и длинной в 30 метров войдет в атмосферу, то результат будет напоминать авиакатастрофу. Осколки от сгорающей в атмосфере ракеты могут оказаться разбросанными по территории в 160 квадратных километров. Даже маленький ошметок, падающий на скорости в несколько сотен километров в час, может моментально убить человека. И все же вероятность погибнуть от куска ракеты невелика, потому как большая часть поверхности Земли – это океаны и ненаселенная суша.
Китай намерен завершить работы по созданию собственной космической станции в рекордные сроки – за полтора года, чтобы выполнить цели своей космической программы и достичь уровня США и России. К 2030 году китайцы планируют выстроить собственную космическую станцию на Луне.
Руководитель бюро Европейского космического агентства по вопросам космического мусора Холгер Краг сказал CNN, что международная добрая традиция включает организацию контролируемого возврата ракеты-носителя в атмосферу, чтобы обеспечить безопасное крушение таких объектов в отведенной для этого отдаленной части Тихого океана. Эту зону называют кладбищем космических кораблей.
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