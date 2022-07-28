В ближайшие дни на Землю рухнет гигантская китайская ракета, но никто не знает, куда именно

Ученый Джонатан Макдовелл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики рассказал изданию Gizmodo, что они не знают, когда и куда именно упадет этот космический мусор, потому что спрогнозировать это просто невозможно.

По его словам, риск поражения заселенных человеком местностей не очень велик, однако все-таки вызывает беспокойство у специалистов. По подсчетам NASA, вероятность поражения человека космическим мусором составляет 1:3200.

Осуществляющая мониторинг космического мусора 18-я эскадра космической обороны США еще не опубликовала советующее предупреждение на своем аккаунте в Twitter. Обычно они сообщают о риске падения на Землю каких-либо неконтролируемых объектов.

Китай уже в третий раз оставляет вопрос о возращении на Землю остатков своей ракеты-носителя на произвол судьбы. Например, в прошлом году, доставившая на орбиту один из модулей китайской космической станции ракета-носитель вращалась вокруг Земли с такой большой скоростью, что предсказать место ее падения было совершенно невозможно. Этот космический мусор пролетел по всей протяженности орбиты Земли всего за 90 минут.