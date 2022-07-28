Видео ⟩ Алла Пугачева с детьми прогулялась по Юрмале

Максим Галкин разместил в соцсетях короткий ролик, на котором Алла Пугачева снята со спины. На видео Примадонна облачена в черное одеяние, а на ногах - белая обувь. Она шагает вместе с Лизой и Гарри по улицам Юрмалы.

"Куда это вы без меня?" - спрашивает юморист своих членов семьи.

Алла Пугачева оборачивается и произносит: "А мы думали - ты с нами. Ты куда-то отстал".

Тогда Максим, смотря в камеру, отмечает, что он тоже пошел со всеми.

Ранее Галкин в соцсетях похвастался урожаем в юрмальском огороде.

"Кстати, здесь, в Юрмале, тоже есть огород. Едим все свое! Посмотрите - огурцы. Вот такие. Потрясающие помидоры. Вот они! Вот какие. Укроп. Здесь у нас сейчас цветут кабачки. Сейчас покажу. Красота невероятная... Посмотрите, какие кабачищи. Вон здоровый какой. Прямо захотелось сделать что-то такое вкусное. Может, даже грузинское блюдо", - сказал Максим Галкин на видео.

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист подробно показал огород с теплицей, который находится на территории юрмальского дома, где они с Аллой Пугачевой и детьми остановились.

Напомним, Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что он с Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии. В августе у него состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.