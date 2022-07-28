Фото ⟩ В Ираке протестующие ворвались в парламент

Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь помешать сотням протестующих ворваться в "Зеленую зону", где расположены правительственные учреждения и посольства иностранных государств, но толпа вошла в парламент.

Демонстранты бродили вокруг здания парламента, размахивали национальными флагами, фотографировались, пели и танцевали.

Протесты стали новым вызовом для богатого нефтью Ирака, который погряз в политическом и социально-экономическом кризисе, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.

Блок Садра набрал большинство голосов на парламентских выборах в Ираке в октябре, но не набрал большинства в парламенте и через девять месяцев после выборов еще не сформировал новое правительство.

Премьер-министр Мустафа аль-Кадими призвал протестующих "немедленно уйти" и предупредил, что силы безопасности обеспечат "защиту государственных учреждений и иностранных миссий и предотвратят любой ущерб безопасности и порядку".

Протестующие начали расходиться через два часа, когда Садр призвал их к этому в Twitter.

"Революция реформ и отказ от несправедливости и коррупции", - написал Садр в Twitter в поддержку протестующих. "Ваше сообщение было услышано… вы терроризировали коррупционеров", - добавил он, призвав демонстрантов помолиться "прежде чем благополучно вернуться домой".

Протестующие выступили против кандидата в премьер-министры Мохаммеда ас-Судани, которого они считают ставленником Ирана.

Галерея: В Ираке протестующие ворвались в парламент