В среду, 27 июля, сотни сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра прорвались в охраняемую "Зеленую зону" в Багдаде и заняли здание парламента в знак протеста против выдвижения кандидатуры премьер-министра от соперничающего политического блока, пишет AFP.
Фото ⟩ В Ираке протестующие ворвались в парламент
Полиция применила слезоточивый газ, пытаясь помешать сотням протестующих ворваться в "Зеленую зону", где расположены правительственные учреждения и посольства иностранных государств, но толпа вошла в парламент.
Демонстранты бродили вокруг здания парламента, размахивали национальными флагами, фотографировались, пели и танцевали.
Протесты стали новым вызовом для богатого нефтью Ирака, который погряз в политическом и социально-экономическом кризисе, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.
Блок Садра набрал большинство голосов на парламентских выборах в Ираке в октябре, но не набрал большинства в парламенте и через девять месяцев после выборов еще не сформировал новое правительство.
Премьер-министр Мустафа аль-Кадими призвал протестующих "немедленно уйти" и предупредил, что силы безопасности обеспечат "защиту государственных учреждений и иностранных миссий и предотвратят любой ущерб безопасности и порядку".
Протестующие начали расходиться через два часа, когда Садр призвал их к этому в Twitter.
"Революция реформ и отказ от несправедливости и коррупции", - написал Садр в Twitter в поддержку протестующих. "Ваше сообщение было услышано… вы терроризировали коррупционеров", - добавил он, призвав демонстрантов помолиться "прежде чем благополучно вернуться домой".
Протестующие выступили против кандидата в премьер-министры Мохаммеда ас-Судани, которого они считают ставленником Ирана.
Галерея: В Ираке протестующие ворвались в парламент
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