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Исцелился мужчина, 40 лет болевший ВИЧ - это четвертый подобный случай

rus.tvnet.lv
Исцелился мужчина, 40 лет болевший ВИЧ - это четвертый подобный случай
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: shutterstock/mikeforemniakowski

66-летний пациент калифорнийской клиники (США) стал старейшим среди тех, кому удалось излечиться от ВИЧ, сообщает BBC.

После трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии в организме мужчины не было выявлено никаких признаков репликации вируса ВИЧ. В клинике рассказали, что пациент перестал принимать антиретровирусную терапию в марте 2021 года. От нее можно было отказаться и раньше, однако мужчина ждал вакцинацию против коронавируса.

Медики прозвали мужчину "пациентом из города надежды" - так иногда метафорически называют калифорнийский город Дуарте, где мужчина проходил курс лечения, пишет BBC. 

Согласно информации Business Wire, калифорнийский пациент был инфицирован ВИЧ в 1988 году и прожил с вирусом дольше всех, кто достиг ремиссии. Как передает "Сноб", таких пациентов лишь несколько: американец Тимоти Рей Браун, проживший еще 12 лет после операции, уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо и жительница Нью-Йорка. Кроме них, две женщины победили ВИЧ с помощью собственного иммунитета, а два пациента из Лондона и Дюссельдорфа добились длительной ремиссии.

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