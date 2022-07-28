Исцелился мужчина, 40 лет болевший ВИЧ - это четвертый подобный случай

После трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии в организме мужчины не было выявлено никаких признаков репликации вируса ВИЧ. В клинике рассказали, что пациент перестал принимать антиретровирусную терапию в марте 2021 года. От нее можно было отказаться и раньше, однако мужчина ждал вакцинацию против коронавируса.

Медики прозвали мужчину "пациентом из города надежды" - так иногда метафорически называют калифорнийский город Дуарте, где мужчина проходил курс лечения, пишет BBC.

Согласно информации Business Wire, калифорнийский пациент был инфицирован ВИЧ в 1988 году и прожил с вирусом дольше всех, кто достиг ремиссии. Как передает "Сноб", таких пациентов лишь несколько: американец Тимоти Рей Браун, проживший еще 12 лет после операции, уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо и жительница Нью-Йорка. Кроме них, две женщины победили ВИЧ с помощью собственного иммунитета, а два пациента из Лондона и Дюссельдорфа добились длительной ремиссии.