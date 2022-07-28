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Россияне больше не смогут получить визу или вид на жительство в Эстонии с целью обучения

rus.postimees.ee
Россияне больше не смогут получить визу или вид на жительство в Эстонии с целью обучения
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Погранпункт. Фото иллюстративное.
Погранпункт. Фото иллюстративное. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

Правительство утвердило санкцию, которая ограничивает возможность граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии. Кроме того, краткосрочное трудоустройство граждан РФ может быть оформлено в Эстонии только при наличии уже действующей визы, выданной Эстонией, пишет Rus.Postimees.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что необоснованная война России против Украины, где Россия грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского союза.

"Сохранение санкций против России необходимо. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это обеспечит и безопасность Эстонии", - заявил Рейнсалу.

В поправке уточняется, что краткосрочное трудоустройство граждан России с легальным видом на жительство, выданным другим государством-членом, больше не будет регистрироваться, а значит, они не смогут претендовать на получение долгосрочной визы с целью краткосрочного трудоустройства.

"Этим изменением мы положим конец ситуации, при которой краткосрочная виза запрашивается у другого государства-члена, например, в целях туризма, чтобы обойти действующую санкцию", – добавил Рейнсалу.

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