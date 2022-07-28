Правительство утвердило санкцию, которая ограничивает возможность граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии. Кроме того, краткосрочное трудоустройство граждан РФ может быть оформлено в Эстонии только при наличии уже действующей визы, выданной Эстонией, пишет Rus.Postimees.
Россияне больше не смогут получить визу или вид на жительство в Эстонии с целью обучения
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что необоснованная война России против Украины, где Россия грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского союза.
"Сохранение санкций против России необходимо. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это обеспечит и безопасность Эстонии", - заявил Рейнсалу.
В поправке уточняется, что краткосрочное трудоустройство граждан России с легальным видом на жительство, выданным другим государством-членом, больше не будет регистрироваться, а значит, они не смогут претендовать на получение долгосрочной визы с целью краткосрочного трудоустройства.
"Этим изменением мы положим конец ситуации, при которой краткосрочная виза запрашивается у другого государства-члена, например, в целях туризма, чтобы обойти действующую санкцию", – добавил Рейнсалу.
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