Видео ⟩ Как концерт Prāta Vētra на один день изменил Елгаву

Уже сообщалось, что с июля по август по городам Латвии пройдет концертный тур группы Prāta Vētra. Предстоящие концерты украинские беженцы смогут посетить бесплатно.

Группа говорит, что летний концертный тур "Год без календаря" станет возможностью поддержать тех, чьи дома были разрушены войной. Украинцы, которые бежали в Латвию, будут почетными гостями на концертах и ​​смогут посещать их бесплатно. Вход будет осуществляться при предъявлении действительного документа, удостоверяющего личность, выданного в Украине.

Летние концерты пройдут в пяти городах Латвии - 23 июля в Елгаве, 30 июля в Валмиере, 6 августа в Даугавпилсе, 13 августа в Вентспилсе и 20 августа в Риге. Билеты на концерты доступны на сайте eKase.lv.

Галерея: Prāta Vētra в Елгаве