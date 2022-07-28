На прошлой неделе группа Prāta Vētra начала свой летний концертный тур "Год без календаря" с грандиозного выступления на берегу Лиелупе, напротив Елгавского дворца. Читатель TVNET поделился замедленным видео, показывающим, как за несколько часов толпы людей заполнили концертную площадку. Смотрите видео!
Видео ⟩ Как концерт Prāta Vētra на один день изменил Елгаву
Уже сообщалось, что с июля по август по городам Латвии пройдет концертный тур группы Prāta Vētra. Предстоящие концерты украинские беженцы смогут посетить бесплатно.
Группа говорит, что летний концертный тур "Год без календаря" станет возможностью поддержать тех, чьи дома были разрушены войной. Украинцы, которые бежали в Латвию, будут почетными гостями на концертах и смогут посещать их бесплатно. Вход будет осуществляться при предъявлении действительного документа, удостоверяющего личность, выданного в Украине.
Летние концерты пройдут в пяти городах Латвии - 23 июля в Елгаве, 30 июля в Валмиере, 6 августа в Даугавпилсе, 13 августа в Вентспилсе и 20 августа в Риге. Билеты на концерты доступны на сайте eKase.lv.
Галерея: Prāta Vētra в Елгаве
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