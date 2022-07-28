Видео ⟩ Арест в Марупе: полиция задержала человека, осужденного за торговлю героином

Закон предусматривает за это лишение свободы на срок до одного года, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф, а также лишение права управления транспортным средством на срок до пяти лет.

Как заявил представитель полиции, указанный мужчина находился в розыске на основании решения суда Латгальского предместья города Риги от 2021 года по обвинению по части первой статьи 253.1 Уголовного закона - за самовольное приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических веществ в целях сбыта.

Суд установил, что несколько лет назад мужчина незаконно приобрел особо опасное наркотическое вещество - героин, хранил его с целью сбыта, а также незаконно сбывал.

За это преступление указанный мужчина был приговорен к лишению свободы на 3 года и 11 месяцев, но долгое время уклонялся от отбывания наказания. Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что в это время он находился в Латвии и скрывался.

В настоящее время осужденный доставлен в Рижскую центральную тюрьму для отбытия наказания.