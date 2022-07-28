21 июля сотрудники Государственной полиции (VP) в Марупе арестовали водителя автомобиля, который находился в розыске за торговлю героином на национальном и международном уровнях, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Гита Гжибовска.
Видео ⟩ Арест в Марупе: полиция задержала человека, осужденного за торговлю героином
Видео: Задержание подозреваемого
На прошлой неделе полицейские провели операцию по задержанию мужчины 1988 года рождения, который был объявлен в национальный и международный розыск.
Гжибовска заявила, что мужчина долгое время избегал тюремного заключения за несанкционированное приобретение и хранение героина с целью сбыта, а также сбыт.
Кроме того, до задержания он находился за рулем автомобиля без прав и, возможно, под воздействием наркотиков.
Задержание прошло без происшествий, но было установлено, что человек управлял транспортным средством без действительного водительского удостоверения.
Учитывая подозрение, что мужчина находился под воздействием одурманивающих веществ, его доставили в отделение экспертизы алкоголя и психотропных веществ Рижского центра психиатрии и наркологии, но он отказался проходить проверку.
Следовательно, Государственная полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 262.1 Уголовного закона - за отказ в проведении медицинского освидетельствования на определение концентрации алкоголя в крови или освидетельствования на действие наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, если это сделал водитель транспортного средства, не имеющий прав на управление транспортным средством.
Закон предусматривает за это лишение свободы на срок до одного года, либо временное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф, а также лишение права управления транспортным средством на срок до пяти лет.
Как заявил представитель полиции, указанный мужчина находился в розыске на основании решения суда Латгальского предместья города Риги от 2021 года по обвинению по части первой статьи 253.1 Уголовного закона - за самовольное приобретение, хранение, перевозку или передачу наркотических веществ в целях сбыта.
Суд установил, что несколько лет назад мужчина незаконно приобрел особо опасное наркотическое вещество - героин, хранил его с целью сбыта, а также незаконно сбывал.
За это преступление указанный мужчина был приговорен к лишению свободы на 3 года и 11 месяцев, но долгое время уклонялся от отбывания наказания. Имеющаяся у полиции информация свидетельствует о том, что в это время он находился в Латвии и скрывался.
В настоящее время осужденный доставлен в Рижскую центральную тюрьму для отбытия наказания.
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