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Diena: В Латвии появится новый полигон для размещения бригады НАТО

rus.tvnet.lv/LETA
Diena: В Латвии появится новый полигон для размещения бригады НАТО
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Солдаты НАТО на Адажском полигоне. Иллюстративное фото
Солдаты НАТО на Адажском полигоне. Иллюстративное фото Фото: LETA

Новый полигон для размещения бригады НАТО будет находиться в Айзкраукльском и Екабпилсском краях. Большую часть его территории занимают государственные земли и леса, частным лицам и компаниям принадлежит немногим более 1000 га, пишет в пятницу газета Diena.

Планируется отчуждение 81 земельного участка, но свою собственность еще можно спасти, договорившись с Министерством обороны, если участок находится у границы.

Может быть изменено и название полигона - на совещании в Даудзеве было предложено назвать его Селийским, а не Залвским. Правда, название "Залвский" было очень уместно для этого места.

Руководители Айзкраукльского и Екабпилсского краев видят больше пользы, чем вреда от создания полигона.

Оба самоуправления хотят построить на своей территории новый мост через Даугаву, строительство которого также входит в планы Минобороны.

Чтобы рассеять опасения местных жителей, государственный секретарь Министерства внутренних дел Янис Гарисонс на этой неделе посетил Даудзеву и Виесите, собрав довольно большое количество жителей. Правда, даже после встречи остается много неясностей, ведь местонахождение полигона и базы Минобороны пока не разглашает. Сначала их покажут американской и канадской делегациям, которые планируют прибыть в Латвию в середине августа, так как основными пользователями территории будут союзники.

Поэтому точная карта полигона будет доступна в конце августа.

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