Новый полигон для размещения бригады НАТО будет находиться в Айзкраукльском и Екабпилсском краях. Большую часть его территории занимают государственные земли и леса, частным лицам и компаниям принадлежит немногим более 1000 га, пишет в пятницу газета Diena.
Diena: В Латвии появится новый полигон для размещения бригады НАТО
Планируется отчуждение 81 земельного участка, но свою собственность еще можно спасти, договорившись с Министерством обороны, если участок находится у границы.
Может быть изменено и название полигона - на совещании в Даудзеве было предложено назвать его Селийским, а не Залвским. Правда, название "Залвский" было очень уместно для этого места.
Руководители Айзкраукльского и Екабпилсского краев видят больше пользы, чем вреда от создания полигона.
Оба самоуправления хотят построить на своей территории новый мост через Даугаву, строительство которого также входит в планы Минобороны.
Чтобы рассеять опасения местных жителей, государственный секретарь Министерства внутренних дел Янис Гарисонс на этой неделе посетил Даудзеву и Виесите, собрав довольно большое количество жителей. Правда, даже после встречи остается много неясностей, ведь местонахождение полигона и базы Минобороны пока не разглашает. Сначала их покажут американской и канадской делегациям, которые планируют прибыть в Латвию в середине августа, так как основными пользователями территории будут союзники.
Поэтому точная карта полигона будет доступна в конце августа.
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