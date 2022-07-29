Diena: В Латвии появится новый полигон для размещения бригады НАТО

Планируется отчуждение 81 земельного участка, но свою собственность еще можно спасти, договорившись с Министерством обороны, если участок находится у границы.

Может быть изменено и название полигона - на совещании в Даудзеве было предложено назвать его Селийским, а не Залвским. Правда, название "Залвский" было очень уместно для этого места.

Руководители Айзкраукльского и Екабпилсского краев видят больше пользы, чем вреда от создания полигона.

Оба самоуправления хотят построить на своей территории новый мост через Даугаву, строительство которого также входит в планы Минобороны.

Чтобы рассеять опасения местных жителей, государственный секретарь Министерства внутренних дел Янис Гарисонс на этой неделе посетил Даудзеву и Виесите, собрав довольно большое количество жителей. Правда, даже после встречи остается много неясностей, ведь местонахождение полигона и базы Минобороны пока не разглашает. Сначала их покажут американской и канадской делегациям, которые планируют прибыть в Латвию в середине августа, так как основными пользователями территории будут союзники.

Поэтому точная карта полигона будет доступна в конце августа.