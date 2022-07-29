Главред "Дождя": власти Латвии в отношениях с русскоязычными забыли о вездесущей России

По его мнению, события в Латвии с точки зрения информации и повестки "Дождя" существенно не отличаются от событий в других странах. У "Дождя" есть две аудитории - люди в России и русскоязычные люди за пределами России, которые делятся на еще более мелкие аудитории, и их, как оказалось, невозможно объединить.

"Сегодня впервые после распада СССР появилась объединяющая тема со знаком минус - война, последствия которой затрагивают всех. Наша задача - найти темы, которые были бы важны для всех: интересные истории, сюжеты - локальные, но и не совсем локальные, например, про памятник в Риге, потому что в Европе много памятников советского времени, к которым в разных европейских странах относятся по-разному", - сказал Дзядко.

Главный редактор "Дождя" признал, что вопрос памятника в Латвии - очень болезненный и наболевший, и он стал таковым в том числе и по вине латвийских властей.