На концерте Дуа Липы пострадали люди

Детали происшествия не сообщаются. Дкоторые проводят расследование и ищут виновных в инциденте.

"Прошлой ночью во время моего выступления в Торонто в толпе взорвался фейерверк. Создание безопасного и инклюзивного пространства на моих шоу всегда было главным приоритетом — мы с командой так же потрясены и сбиты с толку событиями, как и вы все. Сейчас проводится расследование, мы пытаемся выяснить, как произошел этот инцидент", - обратилась Дуа Липа к поклонникам.

Она отметила, что глубоко сожалеет о том, что во время этого концерта произошел инцидент, из-за которого люди были напуганы, почувствовали себя в опасности и не смогли получить удовольствия.

Напомним, в прошлом году произошла трагедия на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне. Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта из-за давки погибло восемь человек, в том числе 10-летний ребенок, также более трехсот человек получили травмы.