Фото ⟩ Саманта Тина и другие яркие гости на Белом пикнике в Гризинькалнсе

Каждое лето пикник - это долгожданное мероприятие, ставшее красивой традицией встреч для многих его участников. В этом году, после двухлетнего "регионального тура", пикникеры снова встретились в Риге. В течение вечера гостей мероприятия ждал концерт живой музыки, диджей, танцы и, как обычно, различные сюрпризы от партнеров мероприятия.

Белый pop-up пикник впервые состоялся в 2015 году с целью создания особого события, которое мотивировало бы друзей и членов семьи встретиться, чтобы на мгновение забыть о вечной спешке и вместе насладиться простыми вещами, которые делают всех счастливыми - неторопливыми разговорами и совместным общением в непривычном месте.

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Белый пикник 2022