Состоялся уже восьмой вдохновляющий L’elegante Pop-Up Picnic, или элегантный pop-up пикник. Мероприятие прошло 28 июля в Гризинькалнсе. Смотрите, как это было!
Фото ⟩ Саманта Тина и другие яркие гости на Белом пикнике в Гризинькалнсе
Каждое лето пикник - это долгожданное мероприятие, ставшее красивой традицией встреч для многих его участников. В этом году, после двухлетнего "регионального тура", пикникеры снова встретились в Риге. В течение вечера гостей мероприятия ждал концерт живой музыки, диджей, танцы и, как обычно, различные сюрпризы от партнеров мероприятия.
Белый pop-up пикник впервые состоялся в 2015 году с целью создания особого события, которое мотивировало бы друзей и членов семьи встретиться, чтобы на мгновение забыть о вечной спешке и вместе насладиться простыми вещами, которые делают всех счастливыми - неторопливыми разговорами и совместным общением в непривычном месте.
Галерея: Белый пикник 2022
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