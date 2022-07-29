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Фото ⟩ Саманта Тина и другие яркие гости на Белом пикнике в Гризинькалнсе

rus.tvnet.lv
Саманта Тина и другие яркие гости на Белом пикнике в Гризинькалнсе
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Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars / TVNET

Состоялся уже восьмой вдохновляющий L’elegante Pop-Up Picnic, или элегантный pop-up пикник. Мероприятие прошло 28 июля в Гризинькалнсе. Смотрите, как это было! 

Каждое лето пикник - это долгожданное мероприятие, ставшее красивой традицией встреч для многих его участников. В этом году, после двухлетнего "регионального тура", пикникеры снова встретились в Риге. В течение вечера гостей мероприятия ждал концерт живой музыки, диджей, танцы и, как обычно, различные сюрпризы от партнеров мероприятия.

Белый pop-up пикник впервые состоялся в 2015 году с целью создания особого события, которое мотивировало бы друзей и членов семьи встретиться, чтобы на мгновение забыть о вечной спешке и вместе насладиться простыми вещами, которые делают всех счастливыми - неторопливыми разговорами и совместным общением в непривычном месте.

Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET
Белый пикник в Гризинькалнсе
Белый пикник в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Белый пикник 2022

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