По тюрьме, в которой находились "азовцы", нанесен удар. Россия и Украина обвиняют друг друга

Изначально сообщалось о 40 погибших и 130 пострадавших.

В Еленовской исправительной колонии содержатся украинские военнопленные, в том числе представители отряда "Азов".

"Ночью ударили, предположительно, Хаймерсом по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться", - заявил замминистра информации самопровозглашенной республики Даниил Безсонов утром в пятницу.

Эту информацию подтвердило и Министерство обороны России.

По информации Минобороны, в ночь на пятницу украинские военные нанесли удар ракетами HIMARS по следственному изолятору в Еленовке в Донецкой области, где содержатся военнопленные из Украины, в том числе защитники "Азовстали" в Мариуполе.

Минобороны РФ сообщает, что погибли 53 украинских военнопленных, еще 75 пленных и восемь сотрудников изолятора пострадали.

Генштаб ВСУ обвинил в обстреле Еленовки Россию

"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Там также отметили, что, по информации командующего ракетными войсками и артиллерией Украины, в районе Еленовки ВСУ ракетно-артиллерийских ударов не наносили, полностью соблюдают нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрелов гражданской инфраструктуры, особенно мест, где содержатся военнопленные.

"Подобные заявления о якобы обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры и населения являются откровенной ложью и провокацией, за которую ответственна Россия - страна-агрессор, оккупант и спонсор террора", - заявили в генштабе ВСУ.

В условиях войны оперативно проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.