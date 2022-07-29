В список кандидатов от Русского союза Латвии (РСЛ) на выборы в 14-й Сейм вошли солист Латвийской национальной оперы и балета Олег Орлов и несколько помощников депутата Европарламента Татьяны Жданок, свидетельствует поданный в Центральную избирательную комиссию список кандидатов в депутаты.
От списка РСЛ баллотируются оперный солист Орлов и несколько помощников Жданок
Также в Сейм баллотируются помощники Жданок Виктор Ёлкин, Екатерина Митрофанова, Дмитрий Шандыбин, Юлия Сохина, Андрей Солопенко и Елизавета Жданова.
Кроме того, в список входят бывший депутат Рижской думы Наталия Ёлкина, журналист газеты "Сегодня" Наталья Лебедева и депутат Рижской думы Владимир Бузаев, а в земгальском списке значится бывший депутат Елгавы Максим Галкин.
Как сообщалось, лидером списка в Риге станет один из самых видных членов РСЛ Мирослав Митрофанов, латгальский список возглавят адвокат Екатерина Стехновска-Славска, помощник вице-мэра Даугавпилса Дмитрий Рыбников, а также специалист по вычислительной технике Юрис Алексеев.
Лидером списка в Видземе станет депутат Олайнского края Андрис Вурчс, в Земгале первым номером будет депутат Елгавской думы Андрей Пагорс, в Курземе - Елена Осипова.
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