Переименование рижских улиц: у думы пока нет мнения об ул. Бранткална

По информации, имеющейся в распоряжении LETA, в четверг состоялось заседание этой комиссии. В настоящее время комиссия продолжает работу и подготовит конкретные предложения по улицам, названия которых должны быть изменены. Соответственно, после этого об изменении названий будет решать Рижская дума.

В Управлении коммуникации Рижской думы пока отказались прогнозировать, когда вопрос может прийти в повестку дня депутатов думы. На данный момент и конкретное время следующего заседания комиссии не назначено.

Уже сообщалось, что до конца года в Риге могут переименовать улицу, названную по имени советского офицера Детлава Бранткална, ссылаясь на соглашение в коалиции Рижской думы.

В обществе "Центр общественной памяти" считает, что публичная среда должна быть освобождена не только от объектов, прославляющих СССР и нацистскую Германию, но и от нескольких названий улиц.

В обществе считают, что в Риге надо менять названия 19 улиц, а в других самоуправлениях таких меньше.

В общей сложности, в Латвии более 90 улиц, названия которых обязательно должны быть изменены, и еще о 50 улицах можно дискутировать, считает общество.