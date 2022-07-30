Несколько дней назад в Лиепае в море возле Северного пирса серферу удалось спасти жизнь двух девочек-подростков, за края доски которого они держались, пока сотрудникам полиции, бросив с пирса спасательный круг, не сумели вытащить их на берег, сообщает ReTV.
Серфер из армии Латвии рассказал, как спас двух тонущих подростков в Лиепае
В этом году в Латвии утонуло уже около 50 человек. Случаев, когда очевидцам удается предотвратить несчастные случаи, гораздо меньше. Несколько дней назад в Лиепае в море возле Северного пирса серферу удалось спасти жизнь двух девочек-подростков - они ухватились за края его доски для серфинга, пока сотрудникам Государственной полиции, бросив с пирса спасательный круг, не удалось вытащить их на берег. В пятницу, 29 июля, полиция и муниципалитет поблагодарили мужчину за мужество и спасение человеческих жизней.
Официальной зоны для купания в Каросте у Северного пирса нет, но местные жители часто купаются здесь даже при сильном ветре. В день инцидента майор Марк Вайнбергс из механизированной пехотной бригады Сухопутных войск Национальных вооруженных сил (NBS) отдыхал, занимаясь серфингом, когда заметил в волнах двух девочек, которые, как он думал, не могли добраться до берега.
Двое пловцов, 13- и 16-летняя девочки-подростки, отказались говорить перед камерой, но рассказали, что во время купания у берега вдруг почувствовали, что больше не могут достать ногами до дна и сильное течение понесло их вдоль пристани в открытое море.
Предложение Марка взяться за края своей доски для серфинга поступило чуть ли не в последнюю минуту.
"Я заметил двух девочек в опасном месте, у скал, глубже в море. Когда подплыл, понял, что им трудно держаться на воде. Я отдал им свою доску. Было несколько стрессовых моментов, когда мы были ближе к камням.
Мы видели, как волны разбиваются о камни. Опасная ситуация, потому что можно удариться головой и так там и остаться. Но мы держались подальше от камней пирса".
Марк Вайнбергс считает, что не растеряться и правильно действовать в конкретной ситуации ему помогли навыки, полученные в службе NBS, также в свое время он выучился на пожарного.
Марк говорит, что очень успешно сложилось сотрудничество с обоими сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия раньше медиков и пожарно-спасательной службы.
Не так давно каждая машина Госполиции в Курземе по распоряжению местной администрации была снабжена спасательным кругом, который теперь пригодился, чтобы вытащить девочек на берег.
Спасенные говорят, что немного поранили ноги о камни причала и замерзли, но по сравнению с тем, что могло случиться, это мелочь, и выражают огромную благодарность своим спасителям.
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