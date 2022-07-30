Серфер из армии Латвии рассказал, как спас двух тонущих подростков в Лиепае

Предложение Марка взяться за края своей доски для серфинга поступило чуть ли не в последнюю минуту.

"Я заметил двух девочек в опасном месте, у скал, глубже в море. Когда подплыл, понял, что им трудно держаться на воде. Я отдал им свою доску. Было несколько стрессовых моментов, когда мы были ближе к камням.

Мы видели, как волны разбиваются о камни. Опасная ситуация, потому что можно удариться головой и так там и остаться. Но мы держались подальше от камней пирса".

Марк Вайнбергс считает, что не растеряться и правильно действовать в конкретной ситуации ему помогли навыки, полученные в службе NBS, также в свое время он выучился на пожарного.

Марк говорит, что очень успешно сложилось сотрудничество с обоими сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия раньше медиков и пожарно-спасательной службы.

Не так давно каждая машина Госполиции в Курземе по распоряжению местной администрации была снабжена спасательным кругом, который теперь пригодился, чтобы вытащить девочек на берег.

Спасенные говорят, что немного поранили ноги о камни причала и замерзли, но по сравнению с тем, что могло случиться, это мелочь, и выражают огромную благодарность своим спасителям.