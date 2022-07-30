"Горы зовут, а иногда и забирают…" Друзья скорбят о спортсменах из Латвии, погибших на Монблане

Однако Вита и Янис были сильными, тренированными людьми, знающими свое дело.

"Представьте себе 24 часа через леса, болота, горы", - описывают обоих в сообществе рогейна, объясняя, что разница между рогейном и другими видами спортивного ориентирования существенна.

Рогейн - это командный вид спорта на ориентирование на особо длинные дистанции. Классические чемпионаты проходят в местности, где открытые территории чередуются с горными лесами. Их контрольное время обычно составляет 24 часа.

"Латыши в душе альпинисты - горы для нас это вызов, источник вдохновения, но иногда они безжалостны. В горах нельзя ошибаться",

- говорит Валтер.

Монблан - одна из самых высоких горных вершин Европы. На высоте 4,8 км воздух разреженный, многое зависит не только от подготовки человека, но и от того, как он себя чувствует, как реагирует организм, говорит президент Латвийской ассоциации альпинистов и путешественников Арнис Опманис.

На любой горе можно погибнуть, поскользнуться, многое зависит от погодных условий, которые в горах переменчивы, состояния снега, выбора маршрута, признаются альпинисты. На Монблане у альпинистов есть возможность выбрать маршруты разной степени сложности, от живописных горных троп до трудных, скалистых маршрутов. На Монблане возможны как лавины, так и камнепады, а погода может измениться за несколько минут.

В соцсетях люди вспоминают Виту и Яниса. "Очень не хочется верить этой новости - что ты, Янис, ушел в свое последнее восхождение. Я всегда буду помнить тебя таким - с широкой улыбкой наслаждаясь горной жизнью на Кавказе... вот едешь в кузове старого "Камаза" на горных дорогах Кавказа, вот в лагере в руинах сгоревшего "Приюта одиннадцати" наслаждаешься на солнышке после восхождения на Эльбрус..."

"Легко, свободно, летящая Вита Скуя... - именно так ты "газуешь" по жизни и заряжаешь своей безмерной жизнерадостностью и улыбкой!"

"Так грустно и невероятно, что это должно было случиться". "Вита... Теперь ты отправилась в последнее приключение в своей жизни, будешь искать контрольные пункты на небесах. Но, Виточка, ты поторопилась как минимум лет на 50."