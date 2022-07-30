Физически и морально сильные, выдающиеся люди. Так друзья и знакомые описывают рогейнеров и альпинистов Виту Скую и Яниса Дрейманиса, погибших на высочайшей вершине Альп Монблане 20 июля, не в силах поверить, что трагедия случилась с опытными спортсменами, не замеченными ранее в безрассудстве.
"Горы зовут, а иногда и забирают…" Друзья скорбят о спортсменах из Латвии, погибших на Монблане
"Чтобы поверить, нужно дважды ущипнуть себя. Латвийскому сообществу рогейнеров будет их не хватать, - говорит Валтер Каминскис - спортивный энтузиаст, бывший чемпион мира по рогейну. "Горы зовут, а иногда и забирают. Латвийскому сообществу рогейнеров будет не хватать улыбки Виты", - написал Валтер в соцсетях после трагедии. Он говорит, что Вита участвовала во всех серьезных соревнованиях по рогейну. Прекрасная, замечательная девушка, активистка общества...
Вита и Янис погибли на обратном пути, достигнув вершины Монблана высотой 4808 м.
"Несчастья чаще всего случаются после того, как вершина уже достигнута, люди достигли своей цели и при спуске стали неосторожными", - говорит Валтер. Он поднялся на Монблан несколько лет назад в 2018 году и гору описывает как "интересную и сложную".
В день, когда на горе погибли наши спортсмены, упал с нее и погиб еще один человек.
"Технически гора несложная, но важно чувство безопасности и поддержка. Ежедневно на Монблан поднимаются сотни людей - утром на гору, как по тротуару, поднимаются коммерческие альпинисты. Если с собой умный проводник, в гору может подняться практически любой здоровый человек", - говорит спортсмен, признавая, что вдвоем подниматься на гору намного сложнее.
Однако Вита и Янис были сильными, тренированными людьми, знающими свое дело.
"Представьте себе 24 часа через леса, болота, горы", - описывают обоих в сообществе рогейна, объясняя, что разница между рогейном и другими видами спортивного ориентирования существенна.
Рогейн - это командный вид спорта на ориентирование на особо длинные дистанции. Классические чемпионаты проходят в местности, где открытые территории чередуются с горными лесами. Их контрольное время обычно составляет 24 часа.
"Латыши в душе альпинисты - горы для нас это вызов, источник вдохновения, но иногда они безжалостны. В горах нельзя ошибаться",
- говорит Валтер.
Монблан - одна из самых высоких горных вершин Европы. На высоте 4,8 км воздух разреженный, многое зависит не только от подготовки человека, но и от того, как он себя чувствует, как реагирует организм, говорит президент Латвийской ассоциации альпинистов и путешественников Арнис Опманис.
На любой горе можно погибнуть, поскользнуться, многое зависит от погодных условий, которые в горах переменчивы, состояния снега, выбора маршрута, признаются альпинисты. На Монблане у альпинистов есть возможность выбрать маршруты разной степени сложности, от живописных горных троп до трудных, скалистых маршрутов. На Монблане возможны как лавины, так и камнепады, а погода может измениться за несколько минут.
В соцсетях люди вспоминают Виту и Яниса. "Очень не хочется верить этой новости - что ты, Янис, ушел в свое последнее восхождение. Я всегда буду помнить тебя таким - с широкой улыбкой наслаждаясь горной жизнью на Кавказе... вот едешь в кузове старого "Камаза" на горных дорогах Кавказа, вот в лагере в руинах сгоревшего "Приюта одиннадцати" наслаждаешься на солнышке после восхождения на Эльбрус..."
"Легко, свободно, летящая Вита Скуя... - именно так ты "газуешь" по жизни и заряжаешь своей безмерной жизнерадостностью и улыбкой!"
"Так грустно и невероятно, что это должно было случиться". "Вита... Теперь ты отправилась в последнее приключение в своей жизни, будешь искать контрольные пункты на небесах. Но, Виточка, ты поторопилась как минимум лет на 50."
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