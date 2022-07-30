Украина сообщила об уничтожении 105 солдат РФ и складов боеприпасов

"Обстановка в районе нашего действия сложная, но управляемая. Противник продолжает вести боевые действия имеющимися силами в занятых рубежах обороны", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что украинские силы, обнаружив подготовку противника к контрудару в направлении Брускинское - Белозерка, нанесли удар, вынудив противника отказаться от задачи.

"Однако практика авиаударов продолжается. Противник четырежды атаковал наши позиции. Потерь мы не понесли, а наша авиация нанесла противнику семь ударов", - говорится в сообщении.

Пара штурмовиков и истребитель атаковали два пункта сосредоточения сил и средств противника в Херсонской области и Снигиревском районе Николаевской области, а также поразили склад боеприпасов противника в Николаевской области.

Четыре пары вертолетов наносили удары по скоплениям сил и техники противника в районе Снигуровки и Бериславского района Херсонской области.

Оперативное командование сообщило, что общие потери россиян составили 105 военнослужащих, семь танков Т-62 и Т-72, ​​гаубица "Мста-Б" и две самоходно-артиллерийские установки, самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С", 17 единиц бронетехники и автотранспорта, а также два полевых склада боеприпасов в районах Берислава и Херсона.

Также отмечается, что группировка кораблей флота противника, маневрирующих вдоль побережья Крыма в районах, недоступных для ракет, сокращена до шести единиц. Часть кораблей переброшена в Новороссийск, но в боевой готовности находятся два ракетных корабля и два больших десантных корабля.