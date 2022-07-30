В Европе зафиксирован первый случай смерти от оспы обезьян

Как уточняет новостное агентство EFE, летальный исход зарегистрировали в городе Валенсия. Смерть наступила из-за энцефалита, развившегося из-за первичной инфекции.

Это первый подтвержденный случай смерти от оспы обезьян в Европе.

В последнем отчете о вирусе обезьяньей оспы министерство здравоохранения Испании сообщило, что госпитализированы 120 человек с этим заболеванием.

Министерство здравоохранения не предоставило подробностей смерти, но сообщило, что на сегодняшний день в Испании вирусом обезьяньей оспы заразились 4298 человек. Из них около 3500 мужчин, занимавшихся сексом с другими мужчинами, и только 64 инфицированных - женщины.

Эксперты подозревают, что вспышки обезьяньей оспы в Европе и Северной Америке были вызваны сексом на двух рейв-вечеринках в Бельгии и Испании.

Нынешняя вспышка оспы обезьян в более чем 70 странах является крупнейшей вспышкой заболевания на сегодняшний день. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила его "глобальной чрезвычайной ситуацией".

С начала мая во всем мире за пределами Африки было зарегистрировано более 18 000 случаев оспы обезьян. Они зарегистрированы в 78 странах, в том числе 70% этих случаев в Европе и 25% в Америке, сообщил в среду, 27 июля, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.