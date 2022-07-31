Фото ⟩ Власти Севастополя: беспилотник атаковал штаб Черноморского флота

"Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным - беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал он, добавив, что нападение произошло в 6:02.

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 6 человек. "У двоих средней тяжести травмы, у остальных - легкие", - сообщил Развозжаев.

31 июля, в последнее воскресенье месяца, в России отмечается День Военно-Морского Флота. Все праздничные мероприятия в городе из соображений безопасности были отменены.

Позднее пресс-служба флота сообщила, что атаковавший штаб Черноморского флота беспилотник был самодельным, на нем было установлено "маломощное взрывное устройство".

Также сообщили, что пострадавшим от осколков разбившегося стекла оказана помощь.

Уркакинская сторона пока не комментировала обвинения в нападении, однако спикер Одесской администрации Сергей Братчук уже назвал эти заявления "откровенной провокацией". "Освобождение Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества", - заявил он.

В условиях войны невозможно оперативно проверить утверждения официальных лиц той или иной воюющей стороны.