Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Лобода в Риге, а Пугачева восхищается радугой в Юрмале
Лобода в Риге, а Пугачева восхищается радугой в Юрмале
Глюкоза была на отдыхе
Максим Галкин опубликовал видео, на котором Алла Пугачева восхищается радугой над Юрмалой. После артист поделился фрагментами заката
Кети Топурия куда-то ехала
Ида Галич веселилась
Катерина Шпица встретила Алену Свиридову
Мария Горбань проводила время на пляже
Светлана Лобода поделилась в сторис коротким видео из Риги. Кажется, что фото с цветами сделано в Латвии
Ольга Орлова фотографировалась с котиками
Руслан Усачев был в Стокгольме
Ирина Шихман читала
Настя Ивлеева снимала селфи
Ирина Смелая была на съемке
Наргиз Закирова отправилась в Лос-Анджелес
Катерина Варнава купалась
Анна Заворотнюк фотографировалась с ромашками
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