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Лобода в Риге, а Пугачева восхищается радугой в Юрмале

rus.tvnet.lv
Лобода в Риге, а Пугачева восхищается радугой в Юрмале
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

Глюкоза была на отдыхе

Максим Галкин опубликовал видео, на котором Алла Пугачева восхищается радугой над Юрмалой. После артист поделился фрагментами заката

Фото: instagram.com/maxgalkinru

 Кети Топурия куда-то ехала

Ида Галич веселилась

Катерина Шпица встретила Алену Свиридову

Мария Горбань проводила время на пляже

Светлана Лобода поделилась в сторис коротким видео из Риги. Кажется, что фото с цветами сделано в Латвии

Фото: instagram.com/lobodaofficial
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ольга Орлова фотографировалась с котиками

Руслан Усачев был в Стокгольме

Ирина Шихман читала

Настя Ивлеева снимала селфи

Ирина Смелая была на съемке

Наргиз Закирова отправилась в Лос-Анджелес

Катерина Варнава купалась

Анна Заворотнюк фотографировалась с ромашками

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