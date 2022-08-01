Лобода в Риге, а Пугачева восхищается радугой в Юрмале

Глюкоза была на отдыхе

Максим Галкин опубликовал видео, на котором Алла Пугачева восхищается радугой над Юрмалой. После артист поделился фрагментами заката

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кети Топурия куда-то ехала

Ида Галич веселилась

Катерина Шпица встретила Алену Свиридову

Мария Горбань проводила время на пляже

Светлана Лобода поделилась в сторис коротким видео из Риги. Кажется, что фото с цветами сделано в Латвии

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Ольга Орлова фотографировалась с котиками

Руслан Усачев был в Стокгольме

Ирина Шихман читала

Настя Ивлеева снимала селфи

Ирина Смелая была на съемке

Наргиз Закирова отправилась в Лос-Анджелес

Катерина Варнава купалась

Анна Заворотнюк фотографировалась с ромашками