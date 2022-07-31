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От мечты о лучшей жизни до сандалий зимой: латвиец в Англии, вероятно, попал в рабство
Фото: Shutterstock
rus.tvnet.lv
От мечты о лучшей жизни до сандалий зимой: латвиец в Англии, вероятно, попал в рабство
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На этой неделе суд британского Ньюпорта заслушал гражданина Латвии, который приехал в Великобританию на заработки, но, возможно, оказался в рабстве, сообщает британская телерадиовещательная организация BBC.

Сообщается, что у гражданина Латвии Роланда отобрали паспорт и банковские карты, запрещали мыться и стирать одежду.

Мужчину удерживали против его воли в доме в Ньюпорте в юго-восточном Уэльсе. Его заставляли убираться в доме и загоняли в "растущие" долги. Роланду сказали - если он не вернет деньги, пострадает его семья в Латвии, пишет BBC со ссылкой на услышанное в суде.

Двое мужчин и женщина отрицают обвинения в рабстве.

40-летний Нормунд Фрейбергс, 59-летний Йокуб Станкевичюс и 57-летняя Рута Станкевичиене обвиняются в требовании принудительных работ.

Фрейбергс также отрицает, что организовал или содействовал поездке другого человека с целью эксплуатации и действовал в качестве нелицензированного рекрутера.

Королевский суд Ньюпорта узнал, что потерпевший Роланд жил в Германии и хотел переехать в Великобританию в поисках лучшей жизни.

Роланд искал работу через латвийскую социальную сеть Draugiem.lv, где его представили Фрайбергсу, на аватарке которого он был изображен в офисе за столом с логотипом британской компании Thomas Recruitment на заднем плане. 

Прокуратура утверждала, что эта и другие фотографии в его аккаунте использовались, чтобы создать впечатление, что он работает в рекрутинговой компании, но это не так.

Роланду сказали, что он сможет работать в местной британской пекарне за 8,20 фунтов стерлингов в час и платить всего 85 фунтов стерлингов в неделю за проживание. После этого предложения Роланд переехал в Уэльс.

Латвиец накопил в Германии 1000 фунтов стерлингов (1191 евро). Фрейбергсу он заплатил примерно 600-800 евро из своих сбережений, которые, как утверждал обвиняемый, были залогом за жилище.

Однако Роланд рассказал суду, что по прибытию в Великобританию, ему сказали, что он будет жить в маленькой комнате в Ньюпорте в доме подсудимых Станкевичюса и Станкевичиене.

Панорама города Ньюпорт. Иллюстративное изображение
Панорама города Ньюпорт. Иллюстративное изображение Фото: steved_np3/Shutterstock

Несмотря на то, что Роланд работал на разных работах, суд узнал, что его долг перед ответчиками увеличился. Так, 50 британских фунтов мужчина должен был за номер национального страхования, 300 фунтов - за получение работы на птицефабрике.

Пока Роланд был безработным, его долг быстро рос, а ответчики прибавляли проценты.

Роланд рассказал суду, что трио увеличило стоимость аренды для Роланда до 95 фунтов стерлингов, чтобы платить за интернет-соединение. Позднее, из-за Brexit, сумма выросла и до 150 фунтов стерлингов в неделю.

Станкевич, по словам Роланда, держал у холодильника таблицу с суммой возможных долгов Роланда, исчисляемой тысячами фунтов стерлингов.

Прокурор сообщила суду: "Станкевичу и его подельникам были предъявлены обвинения. Роланд утверждает, что во время проживания в Ньюпорте Фрейбергс и Станкевич угрожали ему".

"Они фактически сказали мужчине - если он что-то скажет или уедет, не заплатив долг, у него будут проблемы, и пострадает его семья", - продолжила прокурор.

Она также пояснила что двое подсудимых сказали Роланду, что "плохие люди" в Латвии заставят его семью заплатить и что "Станкевич [ранее] сидел в тюрьме и знает других преступников".

"Прокуратура считает, что эти угрозы были направлены на то, чтобы заставить Роланда работать, жить в плохих условиях и отдавать большую часть зарплаты подсудимым", - пишет BBC, ссылаясь на услышанное в суде.

Трио якобы взяло под контроль платежные ведомости Роланда, рабочую электронную почту и открыло банковские счета на его имя.

"Роланду давали несколько бутербродов на обед и ужин, но очень мало денег. Он фактически жил без средств", - сказала прокурор.

В суде также прозвучало, что однажды Роланд взял с собой паспорт на работу, чем вызвал гнев Станкевича. По словам потерпевшего, тот кричал на него np-за того, что тот посмел взять паспорт без разрешения до уплаты долгов, и если Роланд сделает это снова, то станет бездомным. С этого момента Станкевич хранил паспорт Роланда в своей сумке.

Если Роланд просил денег, подсудимые говорили, что тот сможет отправиться за покупками, когда рассчитается с долгами, сообщила прокуратура.

Утверждается, что из зарплаты Роланда трио обвиняемых в общей сложности присвоило около 10 000 фунтов стерлингов.

В декабре 2017 года Роланд начал работать в компании Faccenda Foods. Коллеги заметили, как мало у него еды, к тому же он все время носит одну и ту же одежду.

Когда зимой Роланд пришел на работу в сандалиях, работники собрали деньги, чтобы купить ему обувь.

Некоторые коллеги рассказывают, что делились едой, потому что заметили, как Роланд наблюдал за тем, как они едят.

В суде прозвучало, что в октябре 2018 года Роланд вместе с коллегой пришел в отдел кадров компании и сказал, что "готов говорить".

Были вызваны представители ответственных учреждений Великобритании и правоохранители, которые арестовали троих фигурантов.

Все трое подсудимых отвергли обвинения и заявили, что им "жалко" пострадавшего латвийца и что они лишь помогли ему устроиться на работу.

На вопрос о 10 000 фунтов стерлингов Станкевичиене сказала в суде, что, по ее мнению, Роланд использовал эти деньги, чтобы "отправить их маме и купить хорошую одежду и хорошую еду".

Прокурор сказала, что Фрайбергс завербовал Роланда, чтобы тот приехал в Великобританию, чтобы эксплуатировать его". По ее словам, он знал, что Роланд будет помещен к Станкевичу и Станкевичиене, его зарплата будет украдена, ему будут угрожать и держать в ужасных условиях, и заставят работать, чтобы выплатить фиктивные долги".

Как сообщает BBC, уголовное дело продолжается.

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