От мечты о лучшей жизни до сандалий зимой: латвиец в Англии, вероятно, попал в рабство

На этой неделе суд британского Ньюпорта заслушал гражданина Латвии, который приехал в Великобританию на заработки, но, возможно, оказался в рабстве, сообщает британская телерадиовещательная организация BBC.
Сообщается, что у гражданина Латвии Роланда отобрали паспорт и банковские карты, запрещали мыться и стирать одежду.
Мужчину удерживали против его воли в доме в Ньюпорте в юго-восточном Уэльсе. Его заставляли убираться в доме и загоняли в "растущие" долги. Роланду сказали - если он не вернет деньги, пострадает его семья в Латвии, пишет BBC со ссылкой на услышанное в суде.
Двое мужчин и женщина отрицают обвинения в рабстве.
40-летний Нормунд Фрейбергс, 59-летний Йокуб Станкевичюс и 57-летняя Рута Станкевичиене обвиняются в требовании принудительных работ.
Фрейбергс также отрицает, что организовал или содействовал поездке другого человека с целью эксплуатации и действовал в качестве нелицензированного рекрутера.
Королевский суд Ньюпорта узнал, что потерпевший Роланд жил в Германии и хотел переехать в Великобританию в поисках лучшей жизни.
Роланд искал работу через латвийскую социальную сеть Draugiem.lv, где его представили Фрайбергсу, на аватарке которого он был изображен в офисе за столом с логотипом британской компании Thomas Recruitment на заднем плане.
Прокуратура утверждала, что эта и другие фотографии в его аккаунте использовались, чтобы создать впечатление, что он работает в рекрутинговой компании, но это не так.
Роланду сказали, что он сможет работать в местной британской пекарне за 8,20 фунтов стерлингов в час и платить всего 85 фунтов стерлингов в неделю за проживание. После этого предложения Роланд переехал в Уэльс.
Латвиец накопил в Германии 1000 фунтов стерлингов (1191 евро). Фрейбергсу он заплатил примерно 600-800 евро из своих сбережений, которые, как утверждал обвиняемый, были залогом за жилище.
Однако Роланд рассказал суду, что по прибытию в Великобританию, ему сказали, что он будет жить в маленькой комнате в Ньюпорте в доме подсудимых Станкевичюса и Станкевичиене.
Несмотря на то, что Роланд работал на разных работах, суд узнал, что его долг перед ответчиками увеличился. Так, 50 британских фунтов мужчина должен был за номер национального страхования, 300 фунтов - за получение работы на птицефабрике.
Пока Роланд был безработным, его долг быстро рос, а ответчики прибавляли проценты.
Роланд рассказал суду, что трио увеличило стоимость аренды для Роланда до 95 фунтов стерлингов, чтобы платить за интернет-соединение. Позднее, из-за Brexit, сумма выросла и до 150 фунтов стерлингов в неделю.
Станкевич, по словам Роланда, держал у холодильника таблицу с суммой возможных долгов Роланда, исчисляемой тысячами фунтов стерлингов.
Прокурор сообщила суду: "Станкевичу и его подельникам были предъявлены обвинения. Роланд утверждает, что во время проживания в Ньюпорте Фрейбергс и Станкевич угрожали ему".
"Они фактически сказали мужчине - если он что-то скажет или уедет, не заплатив долг, у него будут проблемы, и пострадает его семья", - продолжила прокурор.
Она также пояснила что двое подсудимых сказали Роланду, что "плохие люди" в Латвии заставят его семью заплатить и что "Станкевич [ранее] сидел в тюрьме и знает других преступников".
"Прокуратура считает, что эти угрозы были направлены на то, чтобы заставить Роланда работать, жить в плохих условиях и отдавать большую часть зарплаты подсудимым", - пишет BBC, ссылаясь на услышанное в суде.
Трио якобы взяло под контроль платежные ведомости Роланда, рабочую электронную почту и открыло банковские счета на его имя.
"Роланду давали несколько бутербродов на обед и ужин, но очень мало денег. Он фактически жил без средств", - сказала прокурор.
В суде также прозвучало, что однажды Роланд взял с собой паспорт на работу, чем вызвал гнев Станкевича. По словам потерпевшего, тот кричал на него np-за того, что тот посмел взять паспорт без разрешения до уплаты долгов, и если Роланд сделает это снова, то станет бездомным. С этого момента Станкевич хранил паспорт Роланда в своей сумке.
Если Роланд просил денег, подсудимые говорили, что тот сможет отправиться за покупками, когда рассчитается с долгами, сообщила прокуратура.
Утверждается, что из зарплаты Роланда трио обвиняемых в общей сложности присвоило около 10 000 фунтов стерлингов.
В декабре 2017 года Роланд начал работать в компании Faccenda Foods. Коллеги заметили, как мало у него еды, к тому же он все время носит одну и ту же одежду.
Когда зимой Роланд пришел на работу в сандалиях, работники собрали деньги, чтобы купить ему обувь.
Некоторые коллеги рассказывают, что делились едой, потому что заметили, как Роланд наблюдал за тем, как они едят.
В суде прозвучало, что в октябре 2018 года Роланд вместе с коллегой пришел в отдел кадров компании и сказал, что "готов говорить".
Были вызваны представители ответственных учреждений Великобритании и правоохранители, которые арестовали троих фигурантов.
Все трое подсудимых отвергли обвинения и заявили, что им "жалко" пострадавшего латвийца и что они лишь помогли ему устроиться на работу.
На вопрос о 10 000 фунтов стерлингов Станкевичиене сказала в суде, что, по ее мнению, Роланд использовал эти деньги, чтобы "отправить их маме и купить хорошую одежду и хорошую еду".
Прокурор сказала, что Фрайбергс завербовал Роланда, чтобы тот приехал в Великобританию, чтобы эксплуатировать его". По ее словам, он знал, что Роланд будет помещен к Станкевичу и Станкевичиене, его зарплата будет украдена, ему будут угрожать и держать в ужасных условиях, и заставят работать, чтобы выплатить фиктивные долги".
Как сообщает BBC, уголовное дело продолжается.
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