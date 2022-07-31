От мечты о лучшей жизни до сандалий зимой: латвиец в Англии, вероятно, попал в рабство

"Они фактически сказали мужчине - если он что-то скажет или уедет, не заплатив долг, у него будут проблемы, и пострадает его семья", - продолжила прокурор.

Она также пояснила что двое подсудимых сказали Роланду, что "плохие люди" в Латвии заставят его семью заплатить и что "Станкевич [ранее] сидел в тюрьме и знает других преступников".

"Прокуратура считает, что эти угрозы были направлены на то, чтобы заставить Роланда работать, жить в плохих условиях и отдавать большую часть зарплаты подсудимым", - пишет BBC, ссылаясь на услышанное в суде.

Трио якобы взяло под контроль платежные ведомости Роланда, рабочую электронную почту и открыло банковские счета на его имя.

"Роланду давали несколько бутербродов на обед и ужин, но очень мало денег. Он фактически жил без средств", - сказала прокурор.

В суде также прозвучало, что однажды Роланд взял с собой паспорт на работу, чем вызвал гнев Станкевича. По словам потерпевшего, тот кричал на него np-за того, что тот посмел взять паспорт без разрешения до уплаты долгов, и если Роланд сделает это снова, то станет бездомным. С этого момента Станкевич хранил паспорт Роланда в своей сумке.

Если Роланд просил денег, подсудимые говорили, что тот сможет отправиться за покупками, когда рассчитается с долгами, сообщила прокуратура.