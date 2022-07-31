Государственная полиция возбудила четыре уголовных процесса по факту хранения наркотических веществ на фестивале Summer Sound, сообщила агентству LЕТА представитель Госполиции.
Криминальный Summer Sound: на фестивале заведено четыре уголовных дела о наркотиках
По оценкам полиции, в целом фестиваль прошел спокойно и без значительных конфликтных ситуаций. Хотя некоторые молодые люди пытались выразить недовольство полицейскими проверками, эти ситуации быстро разрешались на месте и не мешали посетителям получать удовольствие от мероприятия.
Ранее Госполиция предупреждала, что повышенное внимание будет уделяться обеспечению общественного порядка и безопасности на территории фестиваля, включая регулярные проверки с кинологами и собаками для контроля за оборотом наркотиков.
В ходе усиленных проверок было выявлено несколько нарушений, по которым возбуждены как административные, так и уголовные дела.
За двое суток возбуждено пять дел об административных правонарушениях за хранение наркотических веществ, пять - за нахождение в общественном месте под воздействием наркотических веществ и четыре - за употребление наркотических веществ.
Административные дела возбуждены также по случаям, когда лица отказались от медицинского освидетельствования на выявление алкогольных или наркотических веществ, несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения и было зафиксировано мелкое хулиганство.
В четырех случаях возбуждены уголовные дела за хранение наркотических веществ. Зафиксировано два случая нанесения телесных повреждений.
В Госполиции также сообщили, что в первый день мероприятия не было выявлено ни одного водителя автомобиля или мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения, а во второй день таких случаев было два, что является относительно небольшим числом.
За два дня полиция зафиксировала 19 случаев, когда лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, управляли электросамокатами.
Организаторы фестиваля Summer Sound сообщили LЕТА, что в этом году фестиваль прошел уже в десятый раз, и количество посетителей выросло.
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