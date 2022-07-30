Лиепайский фестиваль Summer Sound в десятый раз собирает посетителей на одном из самых красивых пляжей Европы, предоставляя возможность насладиться концертами отечественных и зарубежных исполнителей. Как и в прошлые годы, Summer Sound приготовил различные развлечения и удобства, которые обеспечат не только беззаботный отдых, но и возможность для времяпрепровождения на самый разный вкус.
Фото ⟩ Яркие краски, солнце и пляж: первый день фестиваля Summer Sound
Яркие краски, солнце и пляж: первый день фестиваля Summer Sound
Ворота фестиваля были открыты для посетителей с 17.00, но благоустроенный (душевые и туалеты) палаточный городок был готов к приему с четверга, 28 июля, начиная с 17.00.
На 4 разных сценах фестиваля Summer Sound за два дня зрители увидят таких артистов, как
John Newman и Riton, литовцы The Roop, украинцы Go_A , Musiqq, Gacho, Ansis, Jumprava, Dagamba, Astro’n’out, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Pienvedēja Piedzīvojumi, Ральф Эйландс и многие другие.
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