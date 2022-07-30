Фото ⟩ Яркие краски, солнце и пляж: первый день фестиваля Summer Sound

Лиепайский фестиваль Summer Sound в десятый раз собирает посетителей на одном из самых красивых пляжей Европы, предоставляя возможность насладиться концертами отечественных и зарубежных исполнителей. Как и в прошлые годы, Summer Sound приготовил различные развлечения и удобства, которые обеспечат не только беззаботный отдых, но и возможность для времяпрепровождения на самый разный вкус.