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ТЦ Domina Shopping эвакуировали

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ТЦ Domina Shopping эвакуировали
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Tirdzniecības centrs "Domina Shopping".
Tirdzniecības centrs "Domina Shopping". Фото: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье, 31 июля, после эвакуации торговый центр Domina Shopping возобновил работу в обычном режиме, сообщили агентству LETA в Domina Shopping.

По предварительной информации, эвакуация проводилась из-за задымления, которое началось в одном из распределительных щитков арендаторов торгового центра. В настоящее время дым устранен.

Представители торгового центра отметили, что провели проверки технического персонала, чтобы убедиться, что центр безопасен. Проверки завершены, торговый центр возобновил работу.

Domina Shopping - один из крупнейших торговых центров в Латвии с более чем 170 торговыми точками. Собственником центра с июля 2016 года является EfTEN Domina, входящая в состав альтернативного инвестиционного фонда EfTEN Kinnisvarafond II, управляемого EfTEN Capital.

В 2020 году EfTEN Domina работала с оборотом 9,923 млн евро и прибылью 236 617 евро.

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