ТЦ Domina Shopping эвакуировали

По предварительной информации, эвакуация проводилась из-за задымления, которое началось в одном из распределительных щитков арендаторов торгового центра. В настоящее время дым устранен.

Представители торгового центра отметили, что провели проверки технического персонала, чтобы убедиться, что центр безопасен. Проверки завершены, торговый центр возобновил работу.

Domina Shopping - один из крупнейших торговых центров в Латвии с более чем 170 торговыми точками. Собственником центра с июля 2016 года является EfTEN Domina, входящая в состав альтернативного инвестиционного фонда EfTEN Kinnisvarafond II, управляемого EfTEN Capital.

В 2020 году EfTEN Domina работала с оборотом 9,923 млн евро и прибылью 236 617 евро.