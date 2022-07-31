В Цесисском крае утонули два человека

В 14:07 поступил вызов на улицу Приекулю в Цесисе, где в водоеме тонул человек. На месте происшествия спасатели на лодке обследовали место, где в последний раз видели человека, но его не нашли. Были вызваны водолазы, которые позже нашли тело погибшего.

Трагедия в Кайвском волости случилась незадолго до 19 часов. На месте спасатели осмотрели место, где человек скрылся под водой. Примерно через час поисков тело погибшего доставили на берег.

За сутки в VUGD поступило 54 вызова - 15 на тушение пожаров, 23 на аварийно-спасательные работы, еще 16 вызовов оказались ложными.

В ДТП пострадали два велосипедиста и два водителя электросамокатов

В субботу в Латвии в результате девяти дорожно-транспортных происшествий пострадали 11 человек, в том числе один пешеход, два велосипедиста и два водителя электросамокатов, сообщили LЕТА в Государственной полиции.

Зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествия. Оформлено 484 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 216 за превышение скорости, 23 за вождение в нетрезвом виде и одно за вождение в состоянии наркотического опьянения.