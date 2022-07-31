Благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза, старшего сына королевы Великобритании, принял пожертвования в размере £1 млн ( 1,2 млн долларов по текущему курсу) от семьи основателя террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, сообщает "Правила жизни" со ссылкой на The Times.
Фонд принца Чарльза получил от родственников бен Ладена 1,2 млн долларов
Как сообщает издание, 30 октября 2013 года принц встретился в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус с бизнесменом Бакром бен Ладеном, который возглавлял крупный строительный конгломерат Binladin.
Также отмечается, что советники принца и сотрудники фонда призывали отказаться от пожертвований со стороны сводного брата Усамы бен Ладена. Они выражали опасения, что контакты с саудовской семьей могут негативно отразиться на репутации Чарльза и правящей династии Соединенного Королевства.
Принц проигнорировал рекомендации, а также отказался вернуть деньги, так как посчитал, что это будет неловко.
При этом руководитель благотворительного фонда принца Чарльза Иэн Чешир сообщил, что получение пожертвований одобрили пятеро попечителей организации: финансист Амелия Фосетт, бывший председатель совета директоров телекоммуникационной компании BT Майкл Рейк, бывший руководитель банка Barclays Джон Варли и главный личный секретарь наследника престола Уильям Най.
Отмечается, что Варли выражал обеспокоенность в связи с получением средств от семьи бен Ладена.
Бакр бен Ладен и Усама бен Ладен являются сыновьями бизнесмена Мухаммеда ибн Авада бен Ладена, который стал самым богатым саудовцем не из королевской семьи после основания BinLadin Group в 1931 году.
Бакр бен Ладен возглавлял совет директоров Binladin. В 2017 году он был задержан в рамках расследования громких коррупционных дел в стране. Позже его выпустили на свободу. В 2018 году Бакр бен Ладен передал свою долю в Binladin Group государственной корпорации Istidama.
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