Фонд принца Чарльза получил от родственников бен Ладена 1,2 млн долларов

Как сообщает издание, 30 октября 2013 года принц встретился в вестминстерской резиденции Кларенс-хаус с бизнесменом Бакром бен Ладеном, который возглавлял крупный строительный конгломерат Binladin.

Также отмечается, что советники принца и сотрудники фонда призывали отказаться от пожертвований со стороны сводного брата Усамы бен Ладена. Они выражали опасения, что контакты с саудовской семьей могут негативно отразиться на репутации Чарльза и правящей династии Соединенного Королевства.

Принц проигнорировал рекомендации, а также отказался вернуть деньги, так как посчитал, что это будет неловко.

При этом руководитель благотворительного фонда принца Чарльза Иэн Чешир сообщил, что получение пожертвований одобрили пятеро попечителей организации: финансист Амелия Фосетт, бывший председатель совета директоров телекоммуникационной компании BT Майкл Рейк, бывший руководитель банка Barclays Джон Варли и главный личный секретарь наследника престола Уильям Най.

Отмечается, что Варли выражал обеспокоенность в связи с получением средств от семьи бен Ладена.

Бакр бен Ладен и Усама бен Ладен являются сыновьями бизнесмена Мухаммеда ибн Авада бен Ладена, который стал самым богатым саудовцем не из королевской семьи после основания BinLadin Group в 1931 году.

Бакр бен Ладен возглавлял совет директоров Binladin. В 2017 году он был задержан в рамках расследования громких коррупционных дел в стране. Позже его выпустили на свободу. В 2018 году Бакр бен Ладен передал свою долю в Binladin Group государственной корпорации Istidama.