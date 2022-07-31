Атака на штаб Черноморского флота в Севастополе. Версии случившегося отличаются даже у российских властей

В результате атаки пострадали шесть человек. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные — легкой. При этом губернатор аннексированного города объявил, что все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в Севастополе отменили по соображениям безопасности.

Спустя пару часов сенатор от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди заявила государственному агентству Риа-Новости, что "атака на штаб Черноморского флота в Севастополе "была совершена не извне, а с территории Севастополя". По ее словам, "идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены".

Похожую версию в беседе с РБК выдвинул сенатор от аннексированного Крыма Олег Цеков.

"Велика вероятность, что это было совершено с территории Крыма или конкретно Севастополя, потому что это самодельный беспилотник, вряд ли он прилетел с территории Украины, но нужно спрашивать ПВО и ФСБ, они дадут ответ. Если бы это было с территории Украины, так бы эффективно это не сработало", — сказал сенатор. Он добавил, что атаку, вероятно, совершили граждане Украины или те, кто поддерживают их.

Однако позже в разговоре с государственными агентствами Ковитиди сказала, что ранее полученная ею информация "не вполне соответствует действительности". Она предложила "дождаться результатов расследования по атаке БПЛА".