Видео ⟩ Обострение на границе Сербии и Косово: что известно?

Премьер-министр Косово Альбин Курти также выступил с заявлением: "Еще до того, как у нас началась выдача въездных-выездных документов на погранпереходах с Сербией, незаконные сербские структуры на севере начали блокировать дороги и стрелять. Этому предшествовали заявления, митинги и сборища в Белграде. Там эти агрессивные действия, которые происходят сегодня, были спланированы и спровоцированы. (...) Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь для вас как граждан и для нашей демократической республики. И вместе нам удается поддерживать закон и порядок в каждом уголке страны".

Ранее сообщалось, что власти Косово с 1 августа ввели запрет на въезд по сербским документам. Их владельцам будет выдаваться временная справка. В Косово это считают взаимным ответом на то, что Сербия не признает документы, выданные в Косово. Также сербы, живущие в Косово, должны до 31 сентября перерегистрировать свои машины с сербскими номерами.

МИД России назвал решение Косово о замене сербских документов на территории страны необоснованным и дискриминационным, пишет "Медуза".

"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками…Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово", - сказано в заявлении МИД РФ.

Видео: СМИ сообщают о сиренах на границе Сербии и Косово