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Видео ⟩ Обострение на границе Сербии и Косово: что известно?

Дополнено в 23:20
rus.tvnet.lv
Обострение на границе Сербии и Косово: что известно?
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Фото: кадр из видеоролика

В воскресенье, 31 июля, на севере Косово и Метохии начались протесты сербских граждан из-за введения временных документов для въезжающих граждан Сербии. На приграничных территориях были слышны звуки сирен, сообщает The Insider со ссылкой на местные СМИ.

Сербская газета "Данас" сообщает, что звуки сирен были слышны в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косово и Метохии. Жителей призывали не выходить из домов и держаться подальше от окон. В соцсетях появились сообщения о стрельбе в районе границы. 

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что полиция Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. По его данным, власти Косово перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.

"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал Вучич.

Сербские СМИ сообщали, что жители Северного Косово перекрывают дороги, ведущие в сторону Сербии, в том числе в районе КПП в Яринье и Брняке. В городе Косовска-Митровице, как утверждается, были слышны сигналы воздушной тревоги и также возводились баррикады.

Полиция Косово сообщила о закрытии движения через КПП в Яринье и Брняке из-за блокирования дорог.

К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице были стянуты Международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО.

Полиция Косово подтвердила, что в районе обострения была стрельба. По словам ведомства, часть выстрелов была направлена по полицейским. По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал, пишет "Медуза".

Вечером президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации и призвал к миру: "Мы провели переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии, мы постараемся сохранить мир любой ценой, я прошу албанцев одуматься и прошу сербов не поддаваться на провокации. Я прошу представителей могущественных стран немного обратить внимание на международное право и ситуацию на местах, чтобы их подопечные не вызывали конфликтов. Это моя большая просьба. Мы все будем молиться за мир и искать мира. Капитуляции не будет и Сербия победит, если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит".

Премьер-министр Косово Альбин Курти также выступил с заявлением: "Еще до того, как у нас началась выдача въездных-выездных документов на погранпереходах с Сербией, незаконные сербские структуры на севере начали блокировать дороги и стрелять. Этому предшествовали заявления, митинги и сборища в Белграде. Там эти агрессивные действия, которые происходят сегодня, были спланированы и спровоцированы. (...) Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь для вас как граждан и для нашей демократической республики. И вместе нам удается поддерживать закон и порядок в каждом уголке страны".

Ранее сообщалось, что власти Косово с 1 августа ввели запрет на въезд по сербским документам. Их владельцам будет выдаваться временная справка. В Косово это считают взаимным ответом на то, что Сербия не признает документы, выданные в Косово. Также сербы, живущие в Косово, должны до 31 сентября перерегистрировать свои машины с сербскими номерами.

МИД России назвал решение Косово о замене сербских документов на территории страны необоснованным и дискриминационным, пишет "Медуза".

"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками…Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово", - сказано в заявлении МИД РФ.

Видео: СМИ сообщают о сиренах на границе Сербии и Косово

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