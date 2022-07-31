В воскресенье, 31 июля, на севере Косово и Метохии начались протесты сербских граждан из-за введения временных документов для въезжающих граждан Сербии. На приграничных территориях были слышны звуки сирен, сообщает The Insider со ссылкой на местные СМИ.
Видео ⟩ Обострение на границе Сербии и Косово: что известно?
Сербская газета "Данас" сообщает, что звуки сирен были слышны в центре населенной сербами Северной Митровицы в Косово и Метохии. Жителей призывали не выходить из домов и держаться подальше от окон. В соцсетях появились сообщения о стрельбе в районе границы.
Confusion, not fear, seems to be the main mood in #Kosovo right now. The rumor mill is working overtime.— The Intel Crab (@IntelCrab) July 31, 2022
The below video is from #Mitrovica, where border police have blocked the bridge crossing into #Serbia. pic.twitter.com/Ezjjvx0xk9
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что полиция Косово в полночь начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края. По его данным, власти Косово перекроют въезд гражданам с выданными в Сербии документами и будут требовать, чтобы они перерегистрировали автомобили на косовские номера.
"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", - сказал Вучич.
#Vucic said that the #Kosovo police will launch a special operation against the #Serbs in the coming hours https://t.co/ZJP6PNkA5D pic.twitter.com/q9EYefWkPy— Troubleless (@Troubleless_) July 31, 2022
Сербские СМИ сообщали, что жители Северного Косово перекрывают дороги, ведущие в сторону Сербии, в том числе в районе КПП в Яринье и Брняке. В городе Косовска-Митровице, как утверждается, были слышны сигналы воздушной тревоги и также возводились баррикады.
Полиция Косово сообщила о закрытии движения через КПП в Яринье и Брняке из-за блокирования дорог.
К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице были стянуты Международные силы безопасности в Косово (KFOR), действующие под эгидой НАТО.
Полиция Косово подтвердила, что в районе обострения была стрельба. По словам ведомства, часть выстрелов была направлена по полицейским. По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал, пишет "Медуза".
Вечером президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации и призвал к миру: "Мы провели переговоры с представителями сербского народа из Косово и Метохии, мы постараемся сохранить мир любой ценой, я прошу албанцев одуматься и прошу сербов не поддаваться на провокации. Я прошу представителей могущественных стран немного обратить внимание на международное право и ситуацию на местах, чтобы их подопечные не вызывали конфликтов. Это моя большая просьба. Мы все будем молиться за мир и искать мира. Капитуляции не будет и Сербия победит, если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит".
Премьер-министр Косово Альбин Курти также выступил с заявлением: "Еще до того, как у нас началась выдача въездных-выездных документов на погранпереходах с Сербией, незаконные сербские структуры на севере начали блокировать дороги и стрелять. Этому предшествовали заявления, митинги и сборища в Белграде. Там эти агрессивные действия, которые происходят сегодня, были спланированы и спровоцированы. (...) Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Мы будем работать день и ночь для вас как граждан и для нашей демократической республики. И вместе нам удается поддерживать закон и порядок в каждом уголке страны".
Ранее сообщалось, что власти Косово с 1 августа ввели запрет на въезд по сербским документам. Их владельцам будет выдаваться временная справка. В Косово это считают взаимным ответом на то, что Сербия не признает документы, выданные в Косово. Также сербы, живущие в Косово, должны до 31 сентября перерегистрировать свои машины с сербскими номерами.
МИД России назвал решение Косово о замене сербских документов на территории страны необоснованным и дискриминационным, пишет "Медуза".
"Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками…Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово", - сказано в заявлении МИД РФ.
Видео: СМИ сообщают о сиренах на границе Сербии и Косово
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