Розничная торговая сеть Maxima призывает людей не вестись на ставшую популярной в Facebook мошенническую страницу, которая якобы от имени Maxima проводит конкурсы и обещает ценные призы.
Конкурсы и впечатляющие призы. На Facebook от имени Maxima действуют мошенники
Мошенники обещают победителям конкурса впечатляющие денежные призы, и для обмана пользователей и завоевания доверия не стесняются использовать логотип предприятия. По наблюдением TVNET, в одном из уже удаленных постов использовалось фото якобы с сотрудниками Maxima, однако, если поискать фотографию при помощи Google Lens, оказывается, что для поста использована фотография с благотворительного мероприятия в Великобритании, проведенного в 2019 году.
Как TVNET проинформировала представитель Maxima Лаура Багата, Maxima Latvija для коммуникации с клиентами использует различные каналы, в том числе и социальные сети. "Если говорим конкретно о Facebook, то сообщаем, что у Maxima Latvija есть один официальный аккаунт в Facebook, который используется для коммуникации. В качестве одного из показателей аутентичности аккаунта Facebook (как и в Instagram) служит верификационный значок рядом с названием предприятия, указывающий на истинность профиля", - указала Багата.
"Мы регулярно следим, не появились ли в соцсетях поддельные профили, распространяющие информацию от имени предприятия. В таких случаях об этом информируем конкретную социальную сеть, соответственно следуя механизмам сообщения. Были и случаи, когда от имени предприятия объявлялись конкурсы, привлекающие подписчиков на поддельный профиль. Об этом мы обычно информируем на сайте и в соцсетях. Если клиенты сталкиваются с такими поддельными сообщениями, или появляются сообщения или профили в соцсетях, вызывающие сомнения в аутентичности профиля, просим информировать об этом предприятие, написав на rakstot uz info@maxima.lv", - сообщили в Maxima.
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