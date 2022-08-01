Можно ли жарить шашлык в парках и во дворах многоэтажек?

У водоемов или в других публичных местах можно жарить шашлык, используя гриль, мангал или специальное приспособление для приготовления шашлыка, чтобы угли никоим образом не соприкасались с землей , поясняет Айгар Монаховс, руководитель Управления гражданской обороны и безопасности на воде Рижской муниципальной полиции.

При использовании мангала, гриля или другого приспособления для приготовления шашлыка нельзя наносить вред зелени, третьим лицам, а также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и инструкции производителя.

​Соблюдая вышеуказанные требования, шашлыки можно жарить хоть в парке или во дворе многоквартирного дома, отметила полиция в Twitter.

Rīgas pašvaldības policija sniedz atbildes uz Rīgas iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem.



Vairāk atbildes uz jautājumiem meklē Rīgas pašvaldības policijas mājaslapā: https://t.co/RDbJlLF8YG. pic.twitter.com/p8WY5rfkxA — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) July 27, 2022

Однако это не относится к кострам - разжигать их можно только в специально оборудованных для этого местах, а также в виде исключения - при согласовании с самоуправлением времени и места, не нанося при этом ущерба озеленению и соблюдая требования пожарной безопасности.

За разведение костра в неположенном месте грозит денежный штраф вплоть до 140 евро!