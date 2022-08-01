Пн, 1.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Можно ли жарить шашлык в парках и во дворах многоэтажек?

Receptes.lv rus.tvnet.lv
,
Можно ли жарить шашлык в парках и во дворах многоэтажек?
Facebook OK Telegram Whatsapp
Фото: Shutterstock

Поскольку сезон шашлыков в самом разгаре, у многих горожан мог возникнуть закономерный вопрос - только владельцы частных домов могут пользоваться грилем в Риге?

У водоемов или в других публичных местах можно жарить шашлык, используя гриль, мангал или специальное приспособление для приготовления шашлыка, чтобы угли никоим образом не соприкасались с землей, поясняет Айгар Монаховс, руководитель Управления гражданской обороны и безопасности на воде Рижской муниципальной полиции.

При использовании мангала, гриля или другого приспособления для приготовления шашлыка нельзя наносить вред зелени, третьим лицам, а также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и инструкции производителя.

​Соблюдая вышеуказанные требования, шашлыки можно жарить хоть в парке или во дворе многоквартирного дома, отметила полиция в Twitter.

Однако это не относится к кострам - разжигать их можно только в специально оборудованных для этого местах, а также в виде исключения - при согласовании с самоуправлением времени и места, не нанося при этом ущерба озеленению и соблюдая требования пожарной безопасности.

За разведение костра в неположенном месте грозит денежный штраф вплоть до 140 евро!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх