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За прошедшие выходные утонули пять человек

rus.tvnet.lv/LETA
За прошедшие выходные утонули пять человек
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Фото: Edijs Pālens/LETA

В минувшие выходные спасатели нашли в водоемах Латвии пятерых погибших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В воскресенье в Маконькалнской волости Резекненского края и Гибульской волости Талсинского края в водоемах были найдены утонувшие, а в субботу два человека утонули в Талсинском крае.

В пятницу утонувший был найден в Даугаве на улице Румбас в Риге.

Во всех случаях обстоятельства смерти выяснит Государственная полиция.

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