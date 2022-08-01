В минувшие выходные спасатели нашли в водоемах Латвии пятерых погибших, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
За прошедшие выходные утонули пять человек
За прошедшие выходные утонули пять человек
В воскресенье в Маконькалнской волости Резекненского края и Гибульской волости Талсинского края в водоемах были найдены утонувшие, а в субботу два человека утонули в Талсинском крае.
В пятницу утонувший был найден в Даугаве на улице Румбас в Риге.
Во всех случаях обстоятельства смерти выяснит Государственная полиция.
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