Центробанк РФ продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2023 года

Действующие ограничения разрешают снимать с вклада или валютного счета не больше 10 тысяч долларов США или аналогичной суммы в евро. "Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", - объяснил меру регулятор.

Кроме того, ЦБ до 9 марта 2023 года сохранил в силе ограничения на покупку иностранной валюты - банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Запрет на экспорт в Россию наличных евро и долларов

Евросоюз 2 марта запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро, запрет касался физических и юридических лиц, а также российских органов власти, включая правительство и Центральный банк. 11 марта аналогичный запрет на доллары ввели США.

Центробанк 9 марта ввел "временный порядок операций с наличной валютой". Регулятор установил лимит на снятие валюты в размере 10 тыс. долларов, запретил снимать ее со счетов, открытых после 9 марта, а также продавать валюту физическим лицам в кассах банков до 9 сентября.