"Суверенная власть" подала списки кандидатов в Сейм

Депутаты Сейма Юлия Степаненко и Любовь Швецова возглавляют список партии в Риге и Видземе.

Под первым номером по Латгальскому избирательному округу баллотируется бывший депутат Рижской думы и Сейма Вячеслав Степаненко, который в настоящее время является присяжным адвокатом и членом правления компании ZAB Absolvo.

Первым номером списка по Курземскому округу является Инга Глузда, которая уже баллотировалась на муниципальных выборах 2021 года и на выборах 13-го Сейма от разных партий, но не была избрана. В настоящее время Глузда работает в британской компании Cranswick Convenience Foods.

Лидером списка "Суверенной власти" в Земгале является бывшая депутат Сейма Силвия Шимфа.

Также в списки "Суверенной власти вошли директор агентства правовой помощи Ernests Jurkāns un partneri Эрнест Юрканс, член правления компании Klavins Piano Давид Клявиньш, руководитель проектов Угис Спринцис, член правления компании Stet.app Productions Алексей Стетюха и др.