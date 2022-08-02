Семь лет за штурм Капитолия. Суд США дал самый большой срок в деле о беспорядках 6 января

Самым суровым наказанием до этого момента были чуть более пяти лет тюрьмы 56-летнему жителю Вашингтона Марку Пондеру, который избил нескольких полицейских металлическим прутом.

Официальное следствие по делу о беспорядках 6 января, целью которых было сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах, длится более полутора лет и уже привело к арестам более 850 человек из почти всех американских штатов. Более чем 260 подозреваемым предъявлены обвинения в насилии и воспрепятствовании действиям правоохранительных органов.

"Предатели заслуживают пули"

Обвинение считает, что Рефитт сыграл ключевую роль в том, что толпа нападающих смяла полицейские заслоны и ворвалась в здание Капитолия, когда там проходило заседание Конгресса.

Рефитту также вменялось намерение использовать оружие и наручники для того, чтобы силой выдворить законодателей из здания, а также угрозы собственным детям.

На суде выступил сын Рефитта, Джексон, который рассказал, как отец угрожал ему, если он позвонит в ФБР.

"Если ты меня сдашь, ты предатель. А предатели заслуживают пули", - пересказал слова отца Джексон.

15 лет, которые прокуроры просили суд дать Реффитту - это больше, чем срок за подобные преступления в соответствии с официальными рекомендациями, действующими в судебной системе США. Они предлагают 9-11 лет.

Сторона обвинения просила учесть, что преступление Реффитта было заранее спланированным насильственным преступлением против законной власти.

Обвинение просит учесть, что Реффитт намеренно привез в Вашингтон два вида оружия и планировал помешать работе правительства Фото: Reuters

Адвокат Реффитта доказывал, что, хотя его подопечный и нарушил закон, сам он в здание Капитолия не прорвался, в отличие от многих других участников мятежа.

В целом защита объясняла поведение Реффитта тем, что в 2019 году он потерял работу и находился в депрессии. В этом состоянии он увлекся политическими каналами в соцсетях и стал ярым сторонником президента Дональда Трампа.