Полтора месяца в магазине. Леся в Ирпене круглосуточно пекла хлеб, спасая людей от голода

Так, 6 марта Леся пошла допекать порцию замешанного теста, а вышла из магазина она аж 22 апреля.

Начиная с 6 марта Ирпень был взят российскими войсками и оккупирован, городок контролировался армией агрессора, передвигаться по нему было крайне опасно. Леся вспоминает: "Ситуация с каждым днем ухудшалась, нам предлагали выехать, делали "зеленый" коридор, но с 6 марта магазин уже не работал, людям не было где брать продукты, а у меня и еще у троих моих напарников, которые остались в магазине, была возможность печь хлеб, у нас оставались продукты, был дизель, поэтому мы сознательно решили не выезжать, а остались печь людям хлеб.

А дальше, когда видели, как люди бросаются и жадно поедают каждый кусок, мы поняли, что у людей закончились запасы - они голодные.

И тогда мы взяли на себя ответственность и начали складывать людям пайки просто из тех продуктов, которые остались в супермаркете".

Пробыв более 40 дней в оккупации, Леся под обстрелами и взрывами каждый день выпекала от 80 до 240 буханок хлеба, а за полтора месяцев ежедневной работы в сумме это около 10 тысяч. Волнение за людей, понимание того, что старики и дети могут просто погибнуть от голода, были главными мотиваторами для Леси, почему она сутками продолжала стоять у печи, рискуя своей жизнью.