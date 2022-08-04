Хлебопекарь Леся теперь точно знает, что хлеб всему голова, а каждый его кусочек может спасти жизнь человеку. Народная героиня Леся, которую сегодня уже знает вся Украина, рассказала RUS TVNET свою историю выживания на войне благодаря хлебу. После ее рассказа точно понимаешь, почему хлеб нельзя выбрасывать и почему наши родители дорожат каждой хлебной крошкой.
Полтора месяца в магазине. Леся в Ирпене круглосуточно пекла хлеб, спасая людей от голода
Уже больше четырех лет Леся работает в одном из самых больших супермаркетов Украины в хлебопекарском отделе. На эту работу она попала случайно, до этого выпечка была ее домашним хобби, а уже профессионально печь женщину научили в магазине. Леся родом из Винницы, но на работу в супермаркет понедельно ездила в Ирпень, что в Киевской области.
Вечером 23 февраля Леся, как обычно, выехала на свою смену. В 6 утра 24-го числа, ни о чем не подозревая, женщина была на своем рабочем месте около печи. Начало войны было для нее настоящей неожиданностью: "В цех вбегает администратор и с криком, нервами просит всех выйти из магазина, потому что началась война, нужно покинуть помещение". Леся не могла поверить, что это действительно так, думала - ложная тревога или учения.
Тогда она и подумать не могла, что эта смена будет для нее длиной в полтора месяца.
Всех работников распустили домой, Леся же пока не стала выезжать из городка, у нее была надежда на то, что вот-вот это все закончится, она все же сможет доработать свою смену и все наладится.
На следующий день Лесю попросили выйти в магазин и по возможности допекать хлеб, пока ситуация с обстрелами совсем не ухудшилась. Так Леся вышла первый, второй, третий день…
Несмотря на то, что Ирпень был уже практически в шаговой доступности от армии РФ, были слышны постоянные взрывы и уже точно было понятно, что это настоящая война, Леся в Винницу к детям и внукам не рвалась, продолжала оставаться на своем рабочем месте: "Люди в Ирпене были напуганы, но когда встречали меня на улице, то всегда спрашивали, есть ли в магазине хлеб.
Как-то раз я отдала буханку хлеба маме с двумя детьми, и они тут же начали жадно кусать его - в этот момент я поняла, что продукты заканчиваются и люди начинают голодать.
Я чувствовала на себе ответственность, что не могу оставить голодать этих людей, что, пока будет возможность, я буду печь".
5-6 марта ситуация совсем ухудшилась, из-за постоянных обстрелов в городе пропала вода, свет, печь хлеб Леся просто не могла: "Тогда я, расстроенная, пошла домой, потому что знала, что завтра люди придут за хлебом, а его просто не будет. Мне было так грустно и тяжело на душе, что я взяла детскую Библию и просто ее в голос начала читать, и тут буквально через несколько минут прибежала администратор магазина и сказала, что наши военные привезли солярку и можно будет допечь хлеб".
Так, 6 марта Леся пошла допекать порцию замешанного теста, а вышла из магазина она аж 22 апреля.
Начиная с 6 марта Ирпень был взят российскими войсками и оккупирован, городок контролировался армией агрессора, передвигаться по нему было крайне опасно. Леся вспоминает: "Ситуация с каждым днем ухудшалась, нам предлагали выехать, делали "зеленый" коридор, но с 6 марта магазин уже не работал, людям не было где брать продукты, а у меня и еще у троих моих напарников, которые остались в магазине, была возможность печь хлеб, у нас оставались продукты, был дизель, поэтому мы сознательно решили не выезжать, а остались печь людям хлеб.
А дальше, когда видели, как люди бросаются и жадно поедают каждый кусок, мы поняли, что у людей закончились запасы - они голодные.
И тогда мы взяли на себя ответственность и начали складывать людям пайки просто из тех продуктов, которые остались в супермаркете".
Пробыв более 40 дней в оккупации, Леся под обстрелами и взрывами каждый день выпекала от 80 до 240 буханок хлеба, а за полтора месяцев ежедневной работы в сумме это около 10 тысяч. Волнение за людей, понимание того, что старики и дети могут просто погибнуть от голода, были главными мотиваторами для Леси, почему она сутками продолжала стоять у печи, рискуя своей жизнью.
Но самым страшным для Леси была совсем не война и обстрелы: "Когда я узнала, что из поваров осталась только я и мне нужно самой стать за тестомес - мне хотелось плакать, вы не понимаете, что со мной было. Я понимала, что одна моя ошибка - и я могу испортить муку, люди останутся без хлеба и голодные, я чувствовала на себе огромнейшую ответственность и очень сильно переживала поэтому. Но потом подумала, что если я этого не сделаю, то люди точно останутся голодными - перекрестилась, прочитала "Отче наш" и начала месить хлеб".
Леся вспоминает, что каждый день у нее были мысли, что это может быть ее последний день, она уже смирилась с тем, что может не увидеть свою маму, своих детей и внуков. Но все эти мысли не пугали ее, Леся не могла взять и бросить людей, каждый день она слыша от матерей, детей и стариков:
"Спасибо, вы наши мамы-кормилицы, вы остались с нами и не даете нам умереть с голода", - и ради этого она готова была отдать свою жизнь.
За полтора месяца волонтеры ни разу не покинули магазин - постелили поддоны из-под товаров и спали просто на них, а из всего, что продавалось в магазине, смогли хоть как-то устроить свой быт - распаковали подушки, одеяла, остальные все продукты фасовали на порции и раздавали вместе с хлебом.
Так, с 6 марта по 22 апреля Леся прожила на рабочем месте, только пекла она хлеб уже не за зарплату, ставка была гораздо выше - жизни людей.
Когда в Ирпень зашли украинские военные и город полностью освободили, только тогда Леся смогла выйти из магазина и наконец вернуться домой.
С 20 мая супермаркет начал полноценно работать. Сегодня Леся все так же продолжает печь хлеб все в том же магазине, который в прямом смысле стал ей до болиродным.
После все го пережитого женщина не ощущает себя героем, говорит, что так бы сделал каждый на ее месте: "Самое главное, что теперь мы переоценили жизнь, стали больше ценить своих родных, свою семью, стали больше ценить продукты и богатый обеденный стол, потому что понимаешь, что даже в двадцать первом веке возможен голод, война и буханка хлеба на самом деле может кому-то спасти жизнь".
Видео: Как Леся и ее коллеги выдавали хлеб в Ирпене
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