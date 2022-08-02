В ночь на 2 августа на странице замглавы Совета безопасности и бывшего президента России Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" появилась запись, в которой Казахстан был назван "искусственным государством", а также утверждение, что "Северная и Южная Осетия, Абхазия и нынешнюю территорию Грузии можно объединить только в одной стране с Россией", сообщает "Медуза".
В соцсетях Медведева появился и быстро пропал пост о "восстановлении СССР"
Сейчас запись стерта. Но на нее успела обратить внимание журналистка Ксения Собчак, и опубликовала скриншоты с ней в своем Telegram-канале. Она же предположила, что аккаунт Медведева мог быть взломан.
В посте говорится, что "после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов… Русь снова станет единой".
"Мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются", - пишет автор записи.
В публикации сказано, что до 1801 года такой страны, как Грузия, не существовало, и она появилась только в границах Российской империи. "Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшиеся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией", - говорится в записи.
В посте также есть несколько слов о Казахстане: это "искусственное государство" и "бывшие русские территории", а власти страны переселяют различные этнические группы, что "можно классифицировать как геноцид русских".
"Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет", - сказано в конце сообщения.
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