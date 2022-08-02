США вслед за Британией и ЕС ввели санкции против Кабаевой из-за ее отношений с Путиным

Отношения Кабаевой с Путиным долгое время были табуированной темой не только в российских, но и западных СМИ.

В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что в США подготовили санкции против Кабаевой, но "в последнюю минуту" решили их не вводить, "чтобы не разозлить" Путина.

Еще 6 апреля минфин США ввел санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой - их СМИ называют дочерями российского президента от официального брака. Путин никогда не подтверждал родство с ними - хотя и не отрицал его. Он никогда не любил отвечать на вопросы о своей личной жизни.

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Согласно сообщению OFAC, в список SDN были также включены российские миллиардеры Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Мельниченко, Александр Пономаренко, Андрей Гурьев-старший и Андрей Гурьев-младший, то есть всего шесть крупных бизнесменов.

США ввели новые санкции против "Сколково" и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Рашников - владелец ММК, Пумпянский - основатель Трубной металлургической компании, Мельниченко - основатель "Еврохима" и СУЭК, Пономаренко - совладелец аэропорта Шереметьево, а отец и сын Гурьевы - совладельцы "Фосагро". "Фосагро", "Еврохим" и Шереметьево не затронуты санкциями, пояснили в OFAC.

Кроме того, в черный список попали четыре представителя российских оккупационных властей в Украине, в том числе Владимир Сальдо, которого российские СМИ называют главой администрации Херсонской области.

США также ввели визовые санкции в отношении 893 официальных лиц, в том числе членов Совета Федерации и военных, заявили в Госдепартаменте США.

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