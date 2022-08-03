Шредер подтвердил, что вновь встречался с Путиным

Шрёдер, которого СМИ считают давним другом Путина, вновь назвал вторжение РФ в Украину "ошибкой российского правительства", но вместе с тем в очередной раз отказался разрывать свои личные отношения с российским президентом. Он уже "несколько раз осуждал войну" и одновременно задавался вопросом, "пойдет ли кому-то на пользу его личное дистанцирование от Владимира Путина", заявил далее экс-канцлер и сообщил, что он уже принял на этот счет решение и от него не отказывается.

Решительная критика в адрес Шрёдера в Германии

В начале марта, спустя несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Шрёдер приезжал в Москву и говорил с Путиным о войне. После этого он сообщил, что Кремль заинтересован в переговорном решении. С началом российского вторжения в Украину в Германии резко усилилась критика в адрес Герхарда Шрёдера. В знак протеста против его позиции в отношении России уволились несколько его сотрудников, а в мае правящая коалиция лишила бывшего канцлера офиса в бундестаге, который полагался ему пожизненно и финансировался из госбюджета.