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Видео ⟩ Два священника подрались на похоронах украинского солдата

rus.tvnet.lv
Два священника подрались на похоронах украинского солдата
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Священник. Иллюстративное фото
Священник. Иллюстративное фото Фото: Sergey Kuznecov/ Shutterstock

На похоронах украинского солдата Александра, погибшего на войне, между священниками Русской православной церкви и Украинской православной церкви произошла очень необычная драка, сообщает издание Vice World News.

На видео видно, как священник Русской православной церкви толкает другого священника, а затем бьет его распятием.

Анатолий Дудко, представитель Украинской православной церкви, рассказал скорбящим о патриархе Московском, тесно связанном с режимом Владимира Путина.

Священнику Русской православной церкви Михаилу Василюку это не понравилось, и он подошел и напал. Представителей церкви разняли военнослужащие, находившиеся в это время на похоронах, на которые пришли, чтобы попрощаться с павшим солдатом. Хоронили 42-летнего Александр, который погиб под Николаевом.

В мае Украинская православная церковь официально отделилась от Московского патриархата.

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