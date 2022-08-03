Видео ⟩ Два священника подрались на похоронах украинского солдата

На видео видно, как священник Русской православной церкви толкает другого священника, а затем бьет его распятием.

Священнику Русской православной церкви Михаилу Василюку это не понравилось, и он подошел и напал. Представителей церкви разняли военнослужащие, находившиеся в это время на похоронах, на которые пришли, чтобы попрощаться с павшим солдатом. Хоронили 42-летнего Александр, который погиб под Николаевом.