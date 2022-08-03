На похоронах украинского солдата Александра, погибшего на войне, между священниками Русской православной церкви и Украинской православной церкви произошла очень необычная драка, сообщает издание Vice World News.
Видео ⟩ Два священника подрались на похоронах украинского солдата
Два священника подрались на похоронах украинского солдата
На видео видно, как священник Русской православной церкви толкает другого священника, а затем бьет его распятием.
Анатолий Дудко, представитель Украинской православной церкви, рассказал скорбящим о патриархе Московском, тесно связанном с режимом Владимира Путина.
Священнику Русской православной церкви Михаилу Василюку это не понравилось, и он подошел и напал. Представителей церкви разняли военнослужащие, находившиеся в это время на похоронах, на которые пришли, чтобы попрощаться с павшим солдатом. Хоронили 42-летнего Александр, который погиб под Николаевом.
В мае Украинская православная церковь официально отделилась от Московского патриархата.
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