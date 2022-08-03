В правительстве решают о мерах экономии энергии: есть разногласия

Депутат "Для развития/За" Мартиньш Бондарс считает, что лучшей мотивацией для энергосбережения является рыночная цена, потому что именно из-за нее жители и предприниматели думают о том, как сэкономить. В то же время правительству следует подумать о мерах поддержки, чтобы снизить влияние инфляции фискальными инструментами, отметил политик.

По словам представителя "Нового Единства" Айнара Латковскиса, из-за высоких цен на энергоносители сами жители и предприниматели ищут способы сэкономить. Он отметил, что многие устанавливают солнечные панели, выбирают более новые электроприборы и предпринимают другие шаги для экономии ресурсов.

"Я не знаю, можем ли мы сравнивать себя с Испанией, где практически нет зимы", - сказал Латковскис, пояснив, что Латвия не может экономить энергоресурсы на том же уровне, что и южные страны.

В Латвии более суровые зимы, чем в среднем по Европе, поэтому будет холодно и потребуется отопление, сказал парламентарий.

Член Национального объединения Александр Кирштейнс считает, что государство должно регулировать энергосбережение, указав, что уже есть постановление, которое применяет требования энергоэффективности к жилым домам.

Как сообщалось, лидер фракции "Консервативных" Кристиан Фелдманс заявил, что правительство и Минэкономики должны опубликовать расчеты по обеспеченности природным газом, а также немедленно подготовить план энергосбережения в госучреждениях, даже если такой шаг причиняет неудобства. План экономии в госучреждениях пойдет на пользу сохранению запасов природного газа для бытовых нужд, поясняет депутат.

Также сообщается, что в целях экономии энергии правительство Испании установило ограничения на отопление, охлаждение и освещение.