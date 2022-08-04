Онкологический "зеленый коридор" разочаровал пациентку: вместо 10 дней сказали ждать 3 месяца

"Мы, конечно, были в полнейшем шоке и позвонили в Страдиня. В Страдиня предложили провести это обследование в конце октября. Тогда мы позвонили в Кулдигскую больницу, где очень поняли нашу панику и договорились о визите в десятых числах августа. Я была зла на это; если я как семейный врач ухожу в отпуск, то мне нужно найти себе замену. Мне нужно обеспечить доступность здравоохранения", - сказала врач.

Согласно опубликованной NVD информации, если у семейного врача появляются подозрения на онкологическое заболевание, в Латвии установлен такой порядок: врач выдает направление на проведение оплаченного государством обследования и это обследование делается в течение 10 рабочих дней. Однако что делать в случаях, если пациент не может получить услугу, так как единственный врач, который ее предоставляет, ушел в отпуск?

Представитель NVD Гинта Озолиня поясняет, что согласно договору медучреждение должно обеспечить услуги, которые оно обязалось предоставлять. Если какую-то амбулаторную услугу медучреждение предоставить не может, оно должно проинформировать об этом NVD. В Лиепайской больнице TVNET пояснили, что в случаях, если какой-то врач уходит в отпуск, ищется замена. "Однако иногда, если услугу оказывает только один врач, замену найти сложно", - отметила представитель больницы Индра Грасе.

NVD связалась с Лиепайской больницей по поводу конкретного случая и выяснила, что единственный врач, делающий колоноскопию, ушел в отпуск, но специально для "зеленого коридора" привлечен другой врач, который оказывает эту услугу каждый вторник. Максимальное время ожидания - до двух недель. "Возможно, произошло какое-то недоразумение в коммуникации", - отметила представитель NVD. Однако семейный врач отмечает, что Лиепайская больница предложила пациентке провести обследование через три месяца.