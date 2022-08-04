Во время, когда врачи уходят в отпуск, услуги здравоохранения часто становятся более недоступными, так как не хватает замены. Однако у больниц есть обязанность обеспечивать услуги, которые она обязалась оказывать. Если какую-то амбулаторную услугу медучреждение оказать не может, оно должно проинформировать Национальную службу здравоохранения (NVD). В Латвии пациенты с подозрением на онкологическое заболевание должны в течение 10 рабочих дней получить оплаченные государством услуги для установки диагноза. Однако что делать, если обследования приходится ждать три месяца?
Онкологический "зеленый коридор" разочаровал пациентку: вместо 10 дней сказали ждать 3 месяца
В Лиепае у пациентки 18 июля был констатирован положительный анализ на скрытую кровь (скрининг для диагностики рака толстой кишки). Семейный врач Линда Рейцле в тот же самый день направила пациентку в Лиепайскую региональную больницу на колоноскопию. Эта услуга оказывается вне общей очереди ожидания или в так называемом зеленом коридоре, предусмотренном для пациентов с подозрением на онкологическое заболевание. В течение десяти дней пациенты должны пройти обследование и получить консультации.
Когда врач позвонила в Лиепайскую больницу, ей ответили, что "пациентку поставили на ожидание, и больница свяжется с пациенткой, когда ей нужно явиться на обследование". Спустя две недели, 1 августа, у пациентки обострились симптомы - началось кровотечение. Однако больница не дела ей информацию о возможном времени для проведения колоноскопии. "Я была в шоке, так как ей давно нужно было сделать колоноскопию и получить результаты обследования", - рассказала врач. Она позвонила в Лиепайскую больницу и поинтересовалась, когда у пациентки запланировано обследование, на что больница ответила: "Примерно через три месяца". Причина - единственный врач, оказывающий эту услугу, ушел в отпуск.
"Мы, конечно, были в полнейшем шоке и позвонили в Страдиня. В Страдиня предложили провести это обследование в конце октября. Тогда мы позвонили в Кулдигскую больницу, где очень поняли нашу панику и договорились о визите в десятых числах августа. Я была зла на это; если я как семейный врач ухожу в отпуск, то мне нужно найти себе замену. Мне нужно обеспечить доступность здравоохранения", - сказала врач.
Согласно опубликованной NVD информации, если у семейного врача появляются подозрения на онкологическое заболевание, в Латвии установлен такой порядок: врач выдает направление на проведение оплаченного государством обследования и это обследование делается в течение 10 рабочих дней. Однако что делать в случаях, если пациент не может получить услугу, так как единственный врач, который ее предоставляет, ушел в отпуск?
Представитель NVD Гинта Озолиня поясняет, что согласно договору медучреждение должно обеспечить услуги, которые оно обязалось предоставлять. Если какую-то амбулаторную услугу медучреждение предоставить не может, оно должно проинформировать об этом NVD. В Лиепайской больнице TVNET пояснили, что в случаях, если какой-то врач уходит в отпуск, ищется замена. "Однако иногда, если услугу оказывает только один врач, замену найти сложно", - отметила представитель больницы Индра Грасе.
NVD связалась с Лиепайской больницей по поводу конкретного случая и выяснила, что единственный врач, делающий колоноскопию, ушел в отпуск, но специально для "зеленого коридора" привлечен другой врач, который оказывает эту услугу каждый вторник. Максимальное время ожидания - до двух недель. "Возможно, произошло какое-то недоразумение в коммуникации", - отметила представитель NVD. Однако семейный врач отмечает, что Лиепайская больница предложила пациентке провести обследование через три месяца.
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